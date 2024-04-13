Sábado (13) com shows de Joelma e MC Cabelinho pela Grande Vitória; agenda

Shows
MC Cabelinho
A partir das 21h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Isso é Calypso Festival
Com Joelma, Calcinha Preta, Rodrigo Balla e DJ Jamboo, a partir das 21h, no Embraza Eventos. Av. Mário Gurgel, 260, Vasco da Gama, Cariacica. Ingressos: R$ 90 (pista/meia) e R$ 350 (premium meia), à venda no LeBillet.
Penha Roots
No sábado, conta show de Marcelo Falcão, a partir das 20h, no Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço. Ingressos: R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira), à venda no LeBillet.
SambaSoul em Casa
Com Sambasoul part. Fred Nery (Macucos), Grupo Já Gamei, DJ Belucio part. MC Pietro e DJ XL, a partir das 20h, na Barra do Jucu. Av. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 50, à venda no site da LeBillet.
Funk In Trap
Com MC Hariel e Livinho, a partir das 21h, na Mansão Hibiscus. R. D Quatro, 2 - Conj. Carapina I, Serra. Ingressos: R$ 60, à venda no site da Zigtickets.
Especial
“Cinco Partes de Mim - Influências"
Novo projeto de Roberta Campos que passeia pelas suas maiores influências em sua fase de formação artística: Djavan, Marisa Monte, Kid Abelha e Clube da Esquina. A partir das 20h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos à venda no LeBillet.
Festival Velho Bandido
Festival que homenageia o cantor e compositor Sérgio Sampaio, se instala na Praça da Independência, em Cachoeiro do Itapemirim, a partir das 15h. Rua Prefeito Seabra Muniz, Pracinha do Independência, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
Boulevard Festival
De 11 a 14 e 18 a 21 de abril, com muita música e opções gastronômicas. No sábado, conta com shows de Banda Trilha (20h) e Back to the Past (22h), no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Horário: 17h às 0h. Entrada Gratuita. Classificação livre.
Carnivoria
O festival conta com mais de 6 toneladas de carne. No sábado (13) e domingo (14), das 12h às 22h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
Na Brasa Rock Beer
O festival contará com shows musicais de rock durante os três dias de evento. Com Pic Nic Dogs, Marcos Bifão, Projeto A3, Vinícius Ayres e Laís Stone. Ainda, o Na Brasa oferece aula-show, espaço kids e comidas de rua. De sexta (12) a domingo (14). Horário: a partir das 12h. Local: Praça da Paz, Centro de Aracruz.
Baladas e festas
Forrócha
Com Luiz Paulo Forrozão, Fabiano Pizadinha, Eric Mendonça, Gaucho Forrozão, a partir das 21h, na Chácara Recanto dos Pássaros. R. Seis, Das Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Arrastapé da Ilha
Com Janayna Pereira, Higo Mafuá e DJ Bravim, a partir das 22h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3730, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Zigtickets.
Bailão das Antigas
A partir das 21h, no Centro Comunitário de João Neiva. Av. Negri Orestes, João Neiva, Espírito Santo. Ingressos: R$ 45 (pista comum) e R$ 75 (pista vip), à venda no site da Zigtickets.
Erva Venenosa
Com Gabriela Brown, Cachorro Caramelo e DJ Bumba Meu Bowie, a partir das 21h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Samba de Dom na Resenha do Davi
A partir das 18h, no Resenha do Davi. R. Miguel Vicente Da Silva, 51, Monte Aghá, Piúma. Ingressos: R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Funk a Holic
Com Fred Rigoni, Tosta, Mitt, DJ Koreia e Tallyson. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40
Hot Hits
Com Cris, Nand, Luna Ross e Donat, a partir das 23h, no Bolt. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Thriller Night
A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: gratuitos até 23h com nome na lista, R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após esse horário).
Ratos de Porão
A partir das 20h, no Correria Music Bar. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 50, no site do Clube do Ingresso.
Música ao vivo
Boteco Boa Praça
Roda de Samba com da Paz (14h) e João Pedro (20h). Couvert: R$11,90. No Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, em Vitória.
Rock
Com Sheep & Parafina, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Casa de Bamba
Com Elaine Augusta, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99663-2104.
Pop & MPB
Com Marcus Paulo, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
Jazz e Bossa
Com Daria Obraz, a partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Enredo Botequim
Com Bruno Parmejani, Evandro Bellumati e Josué Ramos, a partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Diversão
Exposição Internacional – Dragões
Exposição internacional, inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17:00horas até às 00:00. Sábados e Domingos a partir das 12:00 horas até às 00:00hr. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Som no Praia
Show ao vivo com Felipe Pelissari. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de espantalho - Jogo da memória - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Gratuito.
Mundo Volcano
A Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Local: Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50,00 para 30 minutos
Galáxia Kids
Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05 Local: Shopping Moxuara, piso L2. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos.
Exposições
“O Fabuloso Mundo das Cores”
Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no MAES. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto.
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
De Pixel em Pixel
No espaço multicultural, Casa Flor, de 14h às 20h. R. Gama Rosa, 231, Centro de Vitória.