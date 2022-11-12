Sábado (12) tem Ferrugem e Mar de Monstros no ES; veja agenda

Especial Natal
Moxuara Kids especial Natal
Recreação infantil com personagens: o boneco de neve Nevado, Mickey e Minnie Natalinhos. A partir das 16h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Diversão na Praça – A Magia do Natal
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1 na pracinha do praia, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Chagada do Papai Noel
Com inauguração da decoração de natal, cortejo pelo shopping com personagens, banda de fanfarra e distribuição de balões. A partir das 16h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Festas e festivais
Meu Canto
Com Ferrugem, Samba Junior, DJ Koreia e DJ Fabrício V. A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia/ vip/ 2º lote) e R$ 110 (meia/ camarote/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Mar de Monstros
Com Mary Jane, Dudu MC, MC Cezola, Jhony; Jaya Luuck, Ravena, Levinsk, Neo, Big Mike, Ch, Devilzinha, Markho, Prado, Barreto e Magrão. A partir das 16h, na Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pista/ meia/ 2º lote) e R$ 60 (vip/ meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Festival da Casquinha de Siri
Festival tem barraquinhas de comidas típicas, praça de alimentação e shows musicais com Grupo Responsa, às 12h, e Lucas Lacerda, às 15h. A partir das 11h, na Ilha das Caieiras. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, em frente ao Museu do Pescador, Ilha das Caieiras, Vitória. Entrada franca.
4º Iriri Beer Festival
Tem muita cerveja e gastronomia nos quatro dias de festival. Os preços dos petiscos variam entre R$ 7 e R$ 40, e os pratos custam no máximo R$ 70. A partir das 18h, na área de eventos de Iriri, em Anchieta. Programação: Às 18h30, Pedro Moreira, e às 22h, Grupo Revoada. Entrada franca. Até 15 de novembro.
Festa do Vinil
Com DJ Renato Vervloet. A partir das 20h, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 25 (couvert individual); R$ 70 (mesa 2 lugares/ 1º lote); R$ 140 (mesa 4 lugares) e R$ 210 (lounge de 6 lugares), à venda no site Lebillet.
Festa da Baleia Jubarte
Com Casaca, Forró Rocha Nó, e DJ Samuca na Praça do Cais e Exposição sobre a Conservação da Baleia Jubarte. A partir das 19h, na Praça do Cais, Conceição da Barra. Entrada franca.
Roda de Samba Junior
Com Samba Junior e ChoppSamba. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 25 (antecipado/ meia), à venda no site Superticket.
Tá em casa!
Com DJ Luuh, Sdg, DJ Koreia e Bruno & Matteus. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Base na Pink
DJs Bero Costa, Gabriel Pratti, Lukão, Jotta F e Dodo. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (pink fly) e R$ 50 (pink up).
Kool Kidz
Tocando pop BR, pop internacional e pop latino. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente na portaria).
Punkadão
Tocando 150 BPM, eletrofunk, funk carioca e funk 2000. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
Balada Sertaneja
Com Ton Oliver e Pedro & Lucas. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até as 23h, R$ 20 após às 23h. Informações: (27) 99898-1912.
ALOKA - Especial Anitta
DJs Dyego Pappi, Matttoli, Felex e Daredevil. A partir das 23h, no Lamh Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros. Depois, R$ 15 (até meia-noite) e R$ 25 (após meia-noite).
Game Of Drunks
Tocando pop, rock e hits temas de séries e filmes. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Primeira Classe + Pagolife
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 21h.
D'Bem Com A Vida + Pagode & Cia
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até as 21h.
4 Anos de Carreira Solo do Sue
Com Sue, Nesse Clima, Aline Martins, Ravelly e Pele Morena. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sábado Sertanejo
Com Well Ferrari. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Sábado Mercearia
Carol & Priscila e DJ Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Banda No Class
Com karaokê disponível de 19h até 21h. O show começa a partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 1, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 20.
Banda Back To The Past
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Barbosa
A partir das 18h, na praça de alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
MPB na Curva
Com Eliahu. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Sol Pessoa e Banda
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
Especial
Rapunzel
A partir das 17h, no Teatro Glória. Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) R$ 36 (conveniado) R$ 30 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), à venda no site Lets.events
Lazer
TrampolimParque
Uma atração com uma estrutura de trampolins e área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças até 12 anos. Crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar com um responsável não pagante. Valor: R$ 40 (30 minutos e R$ 1 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De quinta a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 15 de novembro.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha, Prainha, Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attilio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça a domingo, das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.