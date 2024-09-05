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Agenda

Quinta-feira (5) com festivais gastronômicos, pagode e exposições no ES

Além disso, o dia conta com karaokê, música ao vivo, festas, diversão e exposições. Confira
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 08:00

Festas e baladas

Karaokê do Correria

Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Misturadinho

Com SambaDM e Samba JR e Pagolance a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (Vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Do samba ao forró

Com forró, samba e brasilidades no Brizz, a partir das 19h30. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Especial

8º Festival da Moqueca Capixaba

O evento gastronômico terá diversos pratos curiosos. Hoje tem apresentações de Os Brandarinos (19h) e Gustavo Ribeiro (21h). Atividades de educação ambiental; visitas à Trilha da Moqueca e Mostra de Filmes Combious, e oficina de Panela de Barro com as Paneleiras de Goiabeira. Local: Balneário de Castelhanos, em Anchieta. Mais informações aqui.

Itaúnas e Sabores

O festival reúne 16 restaurantes e bares. Nesta quinta-feira a atração é o show de Lu Lima, às 19h, na praça central. As atividades, abertas ao público, acontecem no espaço Café Brasil e na praça central de Itaúnas. 

Música ao vivo

Hites e Rasta Clone

No Pub 426, a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Samba raiz

Com Átila Ibilê e grupo na Casa de Bamba, a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Jazz na Curva

Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Exposições

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’

A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.

Olhares Além do Tempo

A exposição nos convida a olhar a produção artística de professoras, artistas e pesquisadoras da Ufes. Período de visitação: até 30 de agosto. Horário: de segunda a sexta, das 9h às 12h; e de 13h às 17h. Galeria de Arte Espaço Universitário, Ufes, Goiabeiras, Vitória.

Diversão

As Aventuras de Big e Kid

Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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