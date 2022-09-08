Quinta (8) tem Festival Mariscada e forró no ES; veja agenda

Festas e Festivais
MeuChope
São mais de 30 cervejarias 16 atrações musicais e gastronomia. A partir das 17h, no Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5000, Praia de Itaparica, Vila Velha. Com shows de Romulo Arantes e Higino & Gabriel, a partir das 20h. Entrada franca.
Festival Mariscada
Com diversas barraquinhas e restaurantes com o melhor da culinária capixaba, além de apresentações musicais. A partir das 11h, em frente ao Museu do Pescador na Ilha das Caieiras em Vitória. Às 12h, Banda Brasil Pandeiro e às 15h, Banda Movimento. Entrada franca.
Roda de Samba Junior
Com Samba Junior, Gustavo O Bravo e É O Clima. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia/ 1 º lote), à venda no site Superticket.
Festival Primavera Teresense
Festival tem competição musical, Feira de Flores e apresentações musicais. A partir das 11h, na Praça da Cultura (ao lado da rodoviária) em Santa Teresa. Às 10h, abertura da Feira de Flores; 10h30 às 12h, demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini; 14h às 16h, demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini; 18h, Festival de Música (semifinal); 18h30, Marcos Marques “Bifão”; 19h15, Léo Norbi; 20h, Luan Soreu e às 22h, fim das festividades. Entrada franca.
Forró do Correria
Com Marcos Miranda, Jackson e Maik. A partir das 22h, no Correria Music Club. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h).
Música ao vivo
Jazz na Curva
Com Soul Jazz. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Quinta Sertaneja
Com Fabiano Muniz. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Essa bossa é nossa!
Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
Para soltar a voz
Karaokê do Canto
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca. Reservas: (27) 99887-7576.
Especial
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES está aberta à visitação. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Aniversário de Vitória no Parque Moscoso
A partir das 11h, tem apresentação da Banda da Guarda Municipal e da banda dos estudantes da Emef Alvimar Silva. No Parque Moscoso, Av. Cleto Nunes, Centro, Vitória. Entrada franca.
Aniversário de Vitória na Praça do Papa
A partir das 17h, tem apresentação de coral e outras atrações, como a apresentação do DJ PV, às 18 horas, e o show de Gabriel Guedes e banda, marcado para as 21 horas. Na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
REVIRAVOLTA: Corpo e Performance no Acervobrasil
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: Arte e Geopolítica no Acervo Videobrasil
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.