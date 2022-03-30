Agenda

Quinta (31/03) tem tributo a Chico Buarque, forró e mais para curtir no ES; veja agenda

Cariacica terá festival com cerveja artesanal. Para os amantes de baladas e espaços com música ao vivo,  há opções em toda a Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Março de 2022 às 18:20

Shows e festas

Close de Quinta

Especial Long Set com 4Lê. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.

Super Quinta

Com Rayanne Meira e convidados. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. 

A Quinta Bom!

Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações e reservas: (27) 99235-7121. 

Dinho Netto

A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória. 

Quinta Country do Hangar

Com Ricardo Rhayne. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até às 22h, após será cobrado R$ 20. A entrada custa R$ 20 para homens a noite toda.

Divino Botequim

Com Thainá Lopes. A partir das 19h, no Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.

Di Lucca Viola

A partir das 20h, na Cervejaria Incrível. R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert: R$ 7.

Especial "Paulinho da Viola, o príncipe do Samba"

Com Marcos Monteiro e Saulo Santos. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas: (27) 99663-2104.

Misturadim

Com Junto & Misturado, Samba Jr e Sambadm. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Pista com entrada franca até às 21h. 

Deep Purple

A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Wendell Madeira

A partir das 19h, na Cervejaria Alquimistas. R. Domingos Póvoa Lemos, 30, Jardim Camburi, Vitória.

Forró do Correria

Com Trio Clandestino. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h).

Noite de jantar com tributo a Chico Buarque

Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier. A partir das 19h, no Bistrô & Ateliê A Oca. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas: (27) 98825-6715. Couvert: R$ 15.

Para soltar a voz

Karaokê Jackson's

A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.

Especial

CINESESC GLÓRIA: Acervo Capixaba - Mostra Ramon Alvarado

Com bate-papo sobre a obra do realizador após a sessão. A partir das 19h, no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações: 3232-4750. Entrada franca.

Puxadinho Moxuara

Com grupo Pele Morena. A partir das 21h, no Estacionamento Externo Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.

Exposições

Retratos da Terra

Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.

Mãos que Tocam o Barro

A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.

Impressionismo pelas ruas da Vila

Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

