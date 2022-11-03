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Agenda

Quinta (3) tem sertanejo e apresentação de coral no ES; veja agenda

Ainda tem jazz na praia, rock na Praia do Canto, exposições e muito mais para aproveitar o dia. Confira os destaques da agenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 07:00

Para curtir!

Quinta Sertaneja

Com Gabriel Pagio. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.

Canto do Leley

Com participação do grupo Novo Esquema. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Informações e reservas: (27) 99887-7576. Entrada franca até 20h.

Jazz, Blues & Bossa

A partir das 129h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.

Jazz na Curva

Com Soul Bossa. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. 

Quinta Delas

Com Nanda Marques. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Informações e reservas: (27) 99235-7121.

The Crew

A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Especial

Algazarra Entre Amigos

Com Algazarra Coral e grupo de percussão da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo. A partir das 19h, na Casa da Música Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Informações: (27) 99229-9593. Entrada franca.

17ª Burger Fest 2022

De 1º a 30 de novembro, o festival vai acontecer em 12 hamburguerias de Vitória e Vila Velha com diversas criações deliciosas com preço entre R$ 29,90 e R$ 51,90.

Lazer

Magic Park

Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).

Exposições

Em Algum Lugar do Mundo

Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.

Novos Viajantes

A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.

Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu

A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.

Museu Histórico de Santa Cruz

Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.

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Arte Exposição Música jazz Rock Sertanejo
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