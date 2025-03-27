Quinta (27) no ES: tem aula de maquiagem drag, concertos Sinfônicos e Ada Koffi

Shows
Séries Pré-Estreia e Concertos Sinfônicos
O que é? A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresenta as séries Pré-estreia e Concertos Sinfônicos, sob regência de Helder Trefzger e solo do oboísta Alexandre Barros. O programa inclui Um Americano em Paris (Gershwin), Concerto para Oboé (Jennifer Higdon) e o clássico Bolero (Ravel). Ingressos: R$ 20 (Inteira) e R$ 10 (Meia). Vendas: site Le Billet e bilheteria do teatro. Data: 26 e 27 de março (quarta e quinta-feira). Horário: 20h. Local: Teatro Universitário da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória.
Ada Koffi
O que é? A cantora e compositora Ada Koffi fará apresentação gratuita no Projeto Ensaios. Horário: às 20h. Entrada: gratuita. Local: Espaço Thelema. Endereço: Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
Especial
Masterclass gratuita de maquiagem drag
O que é? Vem sentir toda a potência de Brisa, a diva que envolve geral e não tem limites! Com o talento de Caic Goulart, essa queen vai te ensinar cada truque pra lacrar com contornos, recortes e aquele bocão babado. Horário: 19h. Entrada: inscrições no link disponível na bio do perfil @montadascoletivo. Local: Espaço Cultural FAFI. Endereço: em frente à Praça Ubaldo Ramalhete Maia, 36, Centro, Vitória.
Festas e baladas
Closy
O que é? Pop, Electro, Pop BR, Closy Hits com Martinelle, Tirza, Killa, Nand. Horário: a partir das 22h. Entrada: gratuita até 0h, após R$ 20 revertido em consumação. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
O que é? Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr e D'Bem com a Vida. Horário: a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Terrabrasiles
O que é? Terrabrasiles especial Milton Nascimento. Couvert: R$ 20. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Música ao vivo
90 & tal
O que é? Com a banda 90 & tal no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz na Curva
O que é? Apresentação ao vivo de Jazz com Vitor e Márcia, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Forró de quinta
O que é? Forró da Lore (pé-de-serra), na casa de Bamba. Couvert: divulgado no Instagram do estabelecimento. Horário: a partir das 18h, show às 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Samba da Alê
O que é? Samba da Alê com Alê Freitas, Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho no Enredo Botequim. Horário: casa aberta a partir das 17h, música ao vivo a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Cinema
Cine Sesc Sobremesa
O que é? Sessões gratuitas: A Felicidade das Coisas (12h30), Tarsilinha (14h30), Nauel e o Livro Mágico (15h), Los Silencios (17h30), A Hora da Estrela (18h30). Entrada: gratuita com retirada de ingressos pelo site Lets Events ou na bilheteria. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Especial Milton Nascimento
O que é? Apresentação musical e documentário sobre a trajetória de Milton Nascimento. Horário: Apresentação às 19h, filme às 20h30. Local: Shopping Jardins. Endereço: Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória.
Teatro
A Metamorfose
Sinopse: A Metamorfose é um espetáculo do Grupo Anônimos de Teatro, que adapta o livro homônimo de Franz Kafka. A peça aborda temas como opressão, desumanização e descartabilidade. A classificação é para maiores de 12 anos. Ingressos: esgotados. Horário: 19h30. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal voltou! Com atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposição
Pele abissal
O que é? “Pele abissal” apresenta esculturas, instalações, performances, fotografias e vídeos que discutem temas como corpo e natureza. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Transitar o Tempo
O que é? A exposição nos permite olhar para outras ideias de tempos, e como estão associados às culturas, saberes e fazeres. Diferentes narrativas que se reconfiguram constantemente através da experiência única no presente. Data: a exposição segue aberta ao público até 30 de março. Funcionamento: as visitas podem ser feitas de terça a sexta, das 8h às 17h, aos sábados e domingos, das 9h às 16h, e, às quintas-feiras, o horário se estende até 20h30. Horário: 18h30. Entrada: gratuita. Local: Casa Porto das Artes Plásticas. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.
Baía das Tartarugas
O que é? Com cinco totens fotográficos, a atração evidencia as riquezas naturais, a importância ecológica e a necessidade de preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas. Os visitantes poderão conferir um recorte da biodiversidade local, que inclui espécies como golfinhos e tartarugas. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Período: 11 a 31 de março. Local: Shopping Vitória. Acesso B, área externa (ao lado do Sabor da Terra). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira, a partir das 17h30, e aos sábados das, 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
No Palco da História: Memórias dos Festivais
O que é? A exposição “No Palco da História: Memórias dos Festivais” chegou para contar a trajetória dos festivais de música no Brasil, de 1965 ao início dos anos 1980. Período de visitação: 19 de março a 18 de abril de 2025. Horário de visitação: 09h às 16h | Segunda a Sexta-feira. Local: Biblioteca e Centro Cultural “Carlos Correia de Loyola”. Endereço: Avenida Guarapari, s/n, Valparaíso, Serra.
Cronotopias
O que é? Exposição Cronotopias, de Suzana Queiroga. Período expositivo: 20 de março a 30 de maio. Local: Matias Brotas. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória.
Lições de Escultura
O que é? Exposição "Lições de Escultura". Período: de 19 de março a 22 de junho de 2025. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Diversão
Nave Planetária
O que é? Primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. São exibidos filmes com enredos variados sobre Universo numa experiência imersiva e interativa para todos os participantes. Data: todos os dias, até 30 de março. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20. Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20. Sessões: a cada 40 minutos. Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fazendinha do Chico Bento
O que é? O espaço transporta crianças e adultos para o universo rural do caipira mais famoso dos quadrinhos brasileiros, criado por Mauricio de Sousa. Data: até 30 de abril. Horários de funcionamento: segunda a sábado: das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Local: Praça de Eventos, piso L2. Ingressos: a partir de R$40 por 30 minutos.
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