Quinta (24) tem show de Bokaloka e música ao vivo nos bares no ES; veja agenda

Especial Copa: Brasil x Sérvia
Arena Torcida Capixaba
A TV Gazeta preparou diversos locais com transmissão gratuita dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. A partir das 14h, no Parque da Cidade, Laranjeiras, na Serra. O evento ainda vai ter brincadeiras, distribuição de brindes, pipoca, algodão doce e interação com a equipe da rádio Litoral. Entrada franca.
Copa Embrazado
Com Chrigor, Bokaloka, DJ Luuh, Samba Junior e Sambadm. A partir das 13h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Torcida Gordinho - Sambão do Povo
Com Pagode & Cia e Pagolife. A partir das 15h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Pista com entrada franca durante todo o evento.
Copa do Canto
Com PedalaSamba, Leley e Kinho DJ. A partir das 14h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Torcida Gordinho - Praia do Canto
Com Junto & Misturado (Samba Junior e Sambadm), Freelance e roda de samba com Samba Crioulo. A partir das 15h, no Gordinho Praia do Canto. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca para os 100 primeiros com camisa do Brasil.
Forró do Correria
Com Baile Diferente e aulão com o professor Leandro Fialho. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h30).
Copa no Mãe Joana
Com Roda de Samba Jr e D'Moleque. A partir das 14h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Brasil na Copa
Com Nanda Marques. A partir das 14h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Bar da Copa
Local conta com 10 tvs gigantes e 1 telão, além de musica ao vivo com Samba Junior, Alan Venturin e DJ Residente após o fim do jogo. A partir das 11h, no Bar da Copa. R. Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50. Informações e reservas: (27) 98170-7651.
Butteco's Vitalino
Com Rômulo Arantes e Rodrigo Balla. A partir das 16h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações e reservas: (27) 99644-2742.
Clericot Café
Com transmissão ao vivo do jogo entre Brasil x Sérvia, além de música ao vivo com Eliahu. A partir das 15h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Close de Copa
Tocando pop, funk, electro e close hits. A partir das 18h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15, para quem estives usando camisa do Brasil ou R$ 20 (all night).
Pub 426
Com transmissão ao vivo do jogo e música com a banda Capital Elétrico. A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Clericot Café
Com transmissão ao vivo do jogo entre Brasil x Sérvia e música com Eliahu. A partir das 15h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
D'Graus Bar e Botequim
Com transmissão ao vivo do jogo, promoções especiais e uma rodada de caipirinha a cada gol do Brasil, além de música com Gabriel Pagio após o jogo. A partir das 16h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Celim Na Copa
Com Samba On, Gustavinho, DJ Pedro Schmid, DJ Gaab e DJ Rychard de VV. A partir das 15h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha.
Música ao vivo
Quinta Sertaneja
Com Maycon Jovi. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Jazz & Boss
Com Daria Obratzsova. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Especial Natal
Natal "O Quebra Nozes"
Decoração de Natal com Papai Noel e montanha russa. Na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Passeio na montanha russa: R$ 5 (duas voltas). Entrada franca.
Natal Floresta Encantada
Decoração de Natal com Árvore falante, poço dos desejos e Papai Noel. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10 até as 22h, e domingos, das 12h às 21h. Entrada franca.
Natal na Neve
Decoração de Natal com globo interativo, boneco de neve gigante e Papai Noel. No Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 13h às 21h. Entrada franca.
Natal Fábrica de Sonhos
Decoração leva a criançada para dentro da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, além de passarela para fotos. No Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. O Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Preços: R$ 20 (1 foto/ 15x20), R$ 20 (foto na bolinha), R$ 35 (1 foto + 1 foto na bolinha) e R$ 50 (1 foto + 2 bolinhas).
Lazer
TrampolimParque
Atração com uma estrutura de trampolins e uma área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças de até 12 anos. Crianças de até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar com um responsável não pagante. Valor: R$ 40 (30 minutos e R$ 1 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Lightland - Van Gogh e impressionistas
A exposição imersiva feita com projeções promete levar o público para dentro das obras de arte. Em um espaço montado no 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Le Biscuit. Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. Com sessões a cada 30 minutos, de quarta a domingo. Sessões especiais para grupos escolares as terças. Das 10h às 21h, de segunda a sábado, e das 11h às 21h, aos domingos. Entrada: R$ 35 (meia), à venda no site Lightland.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça a domingo, das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.