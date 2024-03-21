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Quintou

Quinta (21) com Orquestra Sinfônica, stand up e mostra de cinema na Ufes

Além disso, o dia também conta com mais cinema no horário de almoço, música ao vivo, karaokê e exposições gratuitas. Confira!
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 21 de Março de 2024 às 03:00

Shows

Rapidinhas

Show de stand up comedy no Joker Comedy Bar. Com os humoristas Roberto Carlos, Camilo Milanez, Abner Simão, Ton Nascimento, Sandro Mendonça e Hebert Cruz. Ingresso único: R$ 10. Rua Cabo Aylson Simões, 584 Centro de Vila Velha Vila Velha, ES

Festas

Selva-okê

Selva-okê Karaokê e DJ Camarão. Entrada Gratuita. A partir das 19h. R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória

Karaokê do Correria

A partir das 20h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha

Closy

Com funk, electro e closy hits. A partir das 22h, na Bolt. Ingressos: R$ 20. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória

Música ao vivo em barzinho

Quinta Fina

Quinta fina Bossa Nova e Jazz no Brizz. A partir das 20h, couvert R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória

Projeto Quinta D'elas

Com Luciana Nunes. A partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória

Quintaneja

Sertanejo no Boteco Boa Praça Vitória com Laila Orlande e Banda, a partir das 20h. Couvert: R$ 9,90. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória

Casa de Bamba

Com Helen Nascimento e banda, a partir das 18h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Jazz na Curva

Com Victor, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918

Barla Rock Fest

Muito rock com Vinícius e Havi no Barlavento a partir das 18h. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01 , Jardim da Penha, Vitória

Samba, Bossa & Jazz

Samba, Bossa e Jazzao piano de Edu Martins na A Oca. A partir das 19h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. 

Festivais Gastronômicos

Restaurant Week

A 21ª edição do festival acontece entre os dias 14 de março e 5 de abril, com mais de 50 endereços participantes na Grande Vitória. Pratos a partir de R$54,90, preço máximo R$ 109

Praia Gourmet

Festival gastronômico no Shopping Praia da Costa, refeições completas a partir de R$ 69,90. Do dia 11 a 28 de março, de segunda a quinta, durante o almoço e o jantar. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

I Love Coffee

12 cafeterias do Shopping Vitória ofertam combos promocionais de bebida e acompanhamento a um preço único: R$ 24,90. A ação vai até o dia 24 de março. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Diversão

Happy On Ice Patinação

Pista de patinação no Shopping Praia da Costa. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos. Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores do par de meia: R$ 8. Até 4 de abril. Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha

Magic Park

Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, Passaporte (dias de semana): R$ 50, Passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica

Jurassic Rex Park

Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Especial

Projeto Tamar

Passeio educacional na Fundação Projeto Tamar, local de conservação e pesquisa de tartarugas. A partir das 10h até 16h. Inteira: R$ 30, Meia: R$ 15. Avevida Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Vitória

Olhares

Exposição sobre importância da inclusão e respeito aos portadores da síndrome de Down no Boulevard Shopping. Até o dia 31 de março, durante o horário de funcionamento do local. Visitação gratuita. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

Mostra Cinema e Direitos Humanos

Mostra de cinema gratuita no Cine Metrópolis. A partir das 16h. O evento aconte até o dia 22 de março. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

Cine Sesc Sobremesa

O Sesc Glória exibe, de forma gratuita, sessões de curtas-metragens durante o horário de almoço. Com sessões de quarta a sábado, às 12h30. Ingressos: bilheteria ou retirada no site do Sesc. Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória

Orquestra Sinfônica

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Sesc Glória, às 20h. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória 

Exposições

Por uma Crise de Imagem

Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

OcupaSacy VIX

No Sesc Glória, de 10h a 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória

De Pixel em Pixel

No espaço multicultural, Casa Flor, de 14h às 20h. R. Gama Rosa, 231, Centro de Vitória

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Cinema Música Orquestra Sinfônica do ES Sesc Glória
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