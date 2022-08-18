Quinta (18) tem de Compadre Washington a festival de rap no ES; veja agenda

Música ao vivo
Conexão São Salvador
Com Compadre Washington, Encontro dos Artistas, Samba Junior, Sambadm e DJ Marcello Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
De Rolê!
Com Leley, Pagode & Cia e DJ Peh. A partir das 18h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Jazz na Curva
Com Victor Biasutti. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Jazz, Blues e Bossa
Com Marcos Paulo e Maestro Colibri. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Projeto do Samba Ao Forró
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Quinta Sertaneja
Com Maycon Jovi. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Música Ao Vivo
Com Vitor Ramos. A partir das 19h30, no Coco Bambu. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Festas e festivais
2º Festival Sabores & Canções
Circuito gastronômico com 14 restaurantes de Colatina que criaram pratos exclusivos para o festival, além de música ao vivo. A programação segue o horário de funcionamento dos restaurantes. Até 22 de agosto. Entrada franca.
1º Festival Nosso Rap
Festival traz principais nomes do rap capixaba como Afronta MC, Dudu, Beth MC e VK Mac. A partir das 19h, na Casa da Música. Palácio Sônia Cabral, R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos: Esgotados
Forró do Correria
Com João Victor do acordeon, Maik & Deblaze. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Entrada: R$ 10 (promocional/ até 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Esquenta Festival MC
Festa conta com participação de algumas atrações do Festival MC, além de setlist especial. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.
Para rir
Serviço Obrigatório
Com Kedny Silva. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 40 (inteira), à venda no site Vix Comedy Club.
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Karaokê do Canto
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca. Reservas: (27) 99887-7576.
Especial
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES pode ser visitada. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Oses - O Congo da Casaca
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), apresenta especial em conjunto com bandas de congo capixaba. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 12 (conveniado) R$ 10 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), à venda no site Lets.events.
Cariacica em Cena - O Rei da Feira
Com o Grupo Teatral As Lucianas, espetáculo brinca com a projeção do homem sobre seus desejos e ambições. A partir das 19h, no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto. Av. Expedito Garcia, 218, Campo Grande, Cariacica. A sessão terá intérprete em libras; os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes da apresentação, somente dois por pessoa.
Loja Artes Amaes
Com venda de camisas, vestidos, canecas, viseiras, acessórios e muito mais. Todos feitos por mães e voluntários da Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes). Na 2º piso (em frente à Havaianas) no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Renda será 100% revertida para a instituição. Entrada franca.
Quero Vê-la Sorrir
Escolas públicas e ONG de Vitória fazem homenagem à Sidney Magal interpretado pelo ator Marcio Louzada. A partir das 20h, no Teatro Sesi. R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 (plateia/ meia), à venda no site Lebillet.
Lazer
Patrulha Canina
Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as obras. De segunda a sexta, das 10h até 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU). UFES, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371. Até 05 de agosto.
REVIRAVOLTA: Arte e geopolítica no Acervo Videobrasil
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: Corpo e performance no Acervo Videobrasil
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