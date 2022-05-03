Quarta (4) tem karaokê, chorinho, pagode e sertanejo no ES; veja agenda

Especial
Palestra-Show
Com o escritor Eglair Carvalho, lançando seu livro “Diário de minhas Mortes". A partir das 20h, no Palácio Cultural Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada: doação de leito em pó e fraldas descartáveis.
33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá
Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos . Às 19h,Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango”. No Salão Da Comunidade Luterana Esperança em Caramuru.
Música ao vivo
Boteco da Bianca
Com Bianca Vedova. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121.
Pagode do Giga
Com Rafael Magalhães. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Choro na Curva
Com Thiago Vieira. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Josh Simom
A partir das 19h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Celim 360°
Com grupo 360°, grupo Puro Estilo e grupo Pagolance. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912. Entrada: R$ 10 (homens) e entrada franca para mulheres até às 21h. Informações: (27) 99898-1912.
Quarta Show
Com Henrique Fontoura. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino Bar e Petiscaria. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha.
Felipe Soares
A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99242-4630.
Música Ao Vivo
Com Clerisson, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 99887-7576.
Quarta de Raiz
Com Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Para soltar a voz
Karaokê do Correria
A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325. Entrada franca.
Karaokê 426
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.