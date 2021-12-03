Pokar Festival: saiba detalhes sobre a segurança e transporte para o evento

Palco do Pokar Festival, montado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Guilherme Ferreira/Pokar Festival

Para receber o público, que irá curtir os shows de Barões da Pisadinha, Dennis DJ, Tayrone, Matheus Fernandes, Alemão do Forró, Luiz Lemos, Breno & Bernardo, Comichão, Léo Lima, Alan Venturim, Testinha, Marcus Rauta, Mika Lahhas, Jenifer, Dj Fabrício V e DJ Thiago Crei, o Pokar Festival terá sete espaços como duas arquibancadas, o campo dividido em área vip e front stage, além de três lounges. Além disso, quatro telões vão mostrar tudo que acontece no palco e quatro bares prontos para vender as bebidas.

Mapa do Festival Pokar, que acontecerá no Kléber Andrade, em Caci Crédito: LeBillet | Divulgação

O evento contará com planos de segurança e transporte para que todos tenham bons momentos sem muitas preocupações. Segundo a organização, o festival será todo monitorado por câmeras, que é um dos itens previstos no contrato com o estádio. Além do monitoramento, os produtores prometem segurança privada, que contará com o apoio da Polícia Militar.

Na questão do transporte, o evento contará com reforço na circulação dos ônibus do Transcol, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES).

O serviço noturno será reforçado. Até a meia-noite, quem for ao show conta com todas as linhas que passam pela BR 262. A partir das 21h, até às 24h, haverá carros de reforço nos terminais de Vila Velha e Carapina. Depois da meia-noite esses carros vão para o Terminal São Torquato e ficarão a postos até as 4h30.

Além disso, haverá linhas exclusivas para o evento, saindo dos três terminais 24 horas, caso a demanda aumente de forma significativa. Na saída do show, haverá ônibus posicionados ao longo da BR 101, para levar os fãs de volta a um dos terminais 24 horas (T. São Torquato, T. Vila Velha e T. Carapina).

As linhas do serviço noturno que serão reforçadas são: 567, 568, 835, 836, 837, 837, 841, 899, 634, 664, 665, 667, 735, 774, 775, 777 e 927.

Quem prefere conforto, o Pokar realizou uma parceria com a Squad oferecendo ônibus exclusivos com saídas em diversos municípios. São cinco pontos de saída com ônibus da Águia Branca, sendo um em Aracruz (ponto da rotatória em frente a Praça da Paz), um na Serra (em frente ao EPA, ao lado do Terminal Laranjeiras), e três em Vitória (ao lado do hotel Nobile Suites, em Jardim Camburi / no ponto de ônibus da Caixa Econômica da av. Dante Michelini, em Jardim da Penha / no ponto em frente ao Supermercado São José, na Praia do Canto).

As reservas são feitas pelo site Vou de Squad e garantem ida e volta aos participantes. Os interessados vão desembolsar de R$ 50 a R$ 70 pelo serviço (dependendo do ponto de saída escolhido).

"É gratificante demais participar de um festival deste tamanho. Entrei no mercado musical tem menos de 2 anos e já dividir o palco com grandes nomes da música secular é uma experiência única", comemora Thiago Crei.

"Meu estilo musical é totalmente diferente do que vai rolar lá, até porque toco música eletrônica e prometo fazer uma apresentação bem diferente, com direito a um robô de 3 metros de altura para incrementar a apresentação junto com uma chuva de fogos", adianta o DJ de Vila Velha.

SERVIÇO

POKAR FESTIVAL

Quando: 4 de dezembro (sábado), a partir das 17h

4 de dezembro (sábado), a partir das 17h Onde: no estádio Kleber Andrade - R. Padre Anchieta, 2 - Rio Branco, Cariacica - ES

no estádio Kleber Andrade - R. Padre Anchieta, 2 - Rio Branco, Cariacica - ES Atrações: Dennis Dj; Os Barões Da Pisadinha; Matheus Fernandes; Tayrone; Alemão Do Forró; Luiz Lemos, Breno & Bernardo, Comichão, Léo Lima, Alan Venturim, Testinha, Marcus Rauta, Mika Lahhas, Jenifer, Dj Fabrício V e DJ Thiago Crei.

Dennis Dj; Os Barões Da Pisadinha; Matheus Fernandes; Tayrone; Alemão Do Forró; Luiz Lemos, Breno & Bernardo, Comichão, Léo Lima, Alan Venturim, Testinha, Marcus Rauta, Mika Lahhas, Jenifer, Dj Fabrício V e DJ Thiago Crei. Classificação: 16 anos - menores somente com ordem judicial.





16 anos - menores somente com ordem judicial. Ingressos:

Arquibancada Gritaa R$50,00 (meia) - 1º lote.

Arquibancada Bora pro Rock R$50,00 (meia) 1º lote.

Área VIP É Massa R$90,00 (meia) - 3º lote

FrontStage Pokar R$140,00 (meia) - 1º lote

Lounges: aguarde infos

Pontos de vendas: Pelo site lebillet.com.br ou nas lojas Indus no Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Moxuara, Campo Grande, Laranjeiras e Glória.





Pelo site lebillet.com.br ou nas lojas Indus no Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Moxuara, Campo Grande, Laranjeiras e Glória. Informações: (27) 3336-4776 - de segunda a sexta, das 9h às 12h30 e 13h30 às 18h.