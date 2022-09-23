Pixote e Silvero Pereira animam a sexta-feira (23) no ES; veja agenda

Show e festivais
TendaLab
A sexta-feira (23) marca o segundo dia de TendaLab, evento que planeja conectar o público com a música brasileira. O festival é um projeto irmão do Festival de Cinema de Vitória. As atrações de hoje são Silvero Pereira e Banda Paralela, Cesar Soares, Roberta de Razão e Getúlio Abelha. O evento começa a partir das 22h e a entrada é franca. Endereço: Parque da Prainha, em Vila Velha.
Festival de Cinema de Vitória
A 29ª edição do Festival de Cinema de Vitória acontece a partir das 14h, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. A programação conta com Oficina de Preparação de Projeto para a LICC, no Golden Tulip Porto Vitória, 22° Festivalzinho de Cinema de Vitória no Cine Metrópolis e diversas Mostras nacionais no Centro Cultural Sesc Glória. Para conferir a programação completa, com a ficha técnica dos curtas e longas, acesse o site do Festival. Endereço Sesc Glória: av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro.
Pixote
A partir das 22h, no Singo's Bar Club. Endereço: Av. Lourival Nunes, S/n - Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos (meia): R$ 70 (pista/4º lote) e R$ 100 (área vip/5º lote), à venda no site Lebillet.com.br
MC TH
A partir das 22h, no Cerimonial Simonassi. Endereço: R. Luís Simonassi, 40 - Maria das Graças, Colatina. Ingressos: R$ 25 (2º lote), à venda no site lebillet.com.br
Exposição
Estação Masterchef Jr Brasil
Exposição para as crianças no Shopping Vitória. Os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio de estações temáticas. Permitida a entrada de crianças de 5 a 12 anos. As turmas começam a partir das 12h. Entrada: R$ 25 no site Le Billet. Até 16 de outubro.
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Teatro
A Bruxa de Toledo
Em comemoração aos 113 anos do campus Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo, o grupo de teatro Artífices apresenta o espetáculo 'A Bruxa de Toledo', a partir das 19h30. Antonio Marx e Ci Mello são os diretores da peça e o texto é de Jorge Raskolnikov. O elenco é composto por Bruna Dalle Prane, Duda Valdo, João Rodrigues, Manu Bittencourt, Mariá Moreira, Rick Pouls, Ronaldo Queiroz e Samuel Rodrigues. A entrada é gratuita e a apresentação é no Teatro do IFES, em Vitória. Classificação: 12 anos. Endereço: av. Vitória, 1729, Jucutuquara. É necessário documento com foto para entrar.
Para se divertir
Gordo Aragão
Samba de raiz a partir das 18h na Casa de Bamba, em Vitória. Valor do couvert não informado. Endereço: rua Gama da Rosa, 154, Centro.
Chefin
A partir das 19h, o Botequim do Celim recebe Chefin, Akilla, DJ Gustavo Brabo, DJ Pedro Schmid, DJ Lukão, DJ Edin e DJ Dhiego Viana. Endereço: rua Ana Siqueira, 3573, Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912. Ingressos: R$50 (pista) e R$ 100 (camarote) no site Le Billet.
Sertanejo raiz
A partir das 20h, o sertanejo será por conta da dupla Edson Mineiro e Goiano no D'graus Bar e Botequim, em Vila Velha. Endereço: rod. do Sol, 2652, Itaparica. Couvert R$10.
Pagodinho
O grupo Pele Morena, o cantor Frazão e o DJ Residente vão fazer a festa no Gordinho Praia do Canto, em Vitória, a partir das 21h. Depois, os ingressos variam entre R$30 (pista) e R$50 (VIP). Entrada gratuita até às 23h. Endereço: rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto.
Incendeia
Apresentações de JV de Vila Velha, DJ Brenin, Perotz, Lukão, Dodo, Almeida e DJ Luuh no Embrazado, em Vitória. Lounges: (27) 99258-3846. Ingressos do 1° lote: R$30 (meia) e R$60 (inteira) no site Super Ticket. Endereço: rua Joaquim Lírio, Praia do Canto.
Sextou no Let's
O Let's Colatina recebe Renan Di Castro, DJ Lebarch, DJ CGL do Martins e DJ Paulo, a partir das 22h. Informações: (27) 99510-4508. Entrada por R$20 até 00h. Nome na lista no site Events VIPme. Endereço: av. Fidelis Ferrari, Castelo Branco, Colatina.
Monialisa
A partir das 22h, a Casa Hitz recebe muito funk e hip hop com Brunelli, Monia Lombardi, Maria Sheep, Lorelai, Rotelli e Fabiano Morais, além da dançarina Sanny Brunn. Lista promocional para a festa no site VIPme até 00h. Endereço: rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, em Vitória.
Realmente - O Baile
A Woods Vitória promete funk e curtição a partir das 23h. Estarão presentes Giselle Dario, DJ Koreia, DJ Gabriel Pratti, DJ JV de Vila Velha, DJ Nikão, Cariello e o DJ Residente Johnny Galvani. Ingressos: R$30 (pista) e R$60 (camarote), com nome na lista pelo site Clic Reserva. Endereço: av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
Sextou BB
A partir das 21h, o Wanted Pub conta com Jessé, João Paulo Araújo e Pedro & Lucas para animar o seu público. Endereço: rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Valores não divulgados.
Forró do Correria
A partir das 22h, muito forró no Correria Music Bar, em Vila Velha. As atrações da noite são Benício Guimarães, Trio Clandestino e DJ Jhony (BH). Endereço: av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica. Informações: (27) 98116-3325. Ingressos: R$20 até 17h (2° lote). Na porta, a entrada será vendida de forma limitada por R$25.
21+
A partir das 23h, os ritmos Pop, indie, synthpop e hits 2000 vão reinar na Bolt, em Vitória, para aqueles que curtem as melhores músicas atemporais. Apresentação dos DJ's Milte, Luke Hemerly, Wallace e Titan**. Ingressos: R$25 (somente na portaria). Endereço: rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
MP4
A Fluente Culture Club recebe seu público para curtir música emo e funk, pop e hits dos anos 2000. Long Set com Madson e apresentações dos DJ's Bernado Pina, Thamires Amon, Emily Raizer e Daniel Temponi. Ingressos: R$30 (somente na portaria). Os 50 primeiros com camisa de banda entram gratuitamente. Endereço: av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Sexta Gold
Com Samba HD, Fabrini DJ, DJ ML da Vila, DJ MT Silvério. A partir das 20h, no Vila do Caixote. Endereço: Av. Brasil, 653 - Novo Horizonte, Serra. Ingressos: R$ 10, à venda no site lebillet.com.br
Chefin Tá Aí
Com Chefin, Akila e DJs Gustavo Brabo, Pedro Schmid, Lukão, Edin e Dhiego Viana. A partir das 20h, no Botequim do Celim. Endereço: Rua Ana Siqueira, 3573, Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (pista/4 lote) e R$ 100 (camarote/4 lote), à venda no site lebillet.com.br
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: “Como se tornar um chefe”, “O look do chef”, “Conheça os Indispensáveis”, “Os facilitadores”, “Descobrindo o mundo de aromas e sabores”, “As vedetes da cozinha” e, no fim, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site lebillet.com.br.