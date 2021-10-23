Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Pedro Sampaio agitará a sexta-feira (29/10) com show em Vitória

PK FreeStyle e Felp 22 também se apresentam na data; confira a agenda

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 17:34

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Pedro Sampaio

A partir das 22h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 80 (geral, meia, lote 1); R$ 160 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Felp 22

Mais JV de VV, Gabriel Pratti, Gustavo o Brabo e Brenin. A partir das 21h, no Let’s Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: R$ 30 (geral, meia, promocional); R$ 60 (geral, inteira, promocional). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

PK FreeStyle

A partir das 22h, no Let’s Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha). Ingresso: R$ 40 (geral, meia, lote 2); R$ 80 (geral, inteira, lote 2). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Nano Vianna

Cantor apresenta show “Desata2”. Às 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Virginia. Tamanini. Ingresso: R$ 30 (inteira); R$ 18 (conveniados e dependentes); R$ 15(meia-entrada, comerciários e empresário). Classificação: livre.

Paulin da Capital

Mais PH, Ktoze, Zangão, Brenin, Thiago Crei, 2J do TB, Cabeça do MDG, Kikp da Vila e Lelinho. A partir das 22h, no Matrix Hall (Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 25 (pista, meia, lote 1); R$ 50 (área vip, meia, lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação: 16 anos.

Dbem Com a Vida + Sué

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 21h30 para os que estiverem fantasiados. Informações: (27) 99921-7971.

Breno & Bernardo + Leandro Netto

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga válida até 23h30). Venda: no site Pensa no Evento. Classificação: 18 anos. 

Quelas Coisas

Com Be Leite, Tibery, Giselle Dario, Perotz, Jess Benevides, Gabz. A partir das 21h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 30 (geral, meia, lote 1); R$ 60 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket.

Culture Hits

Com Djs Little Paiva, Euge, Isa Hunka e Farah. A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, 150 BPM, mashup & remix. Ingresso: R$ 30 (on-line); R$ 40 (na portaria). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.

Pop B

Com Djs Temponi Kulsa, Bravin, Lu Coimbra e Lu Coimbra. A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Música: indie pop, pop b, old hits, electro pop. Ingresso: R$ 25. Venda: na portaria do evento.

Manoel Jr. + Evandro e Ranieri

A partir das 23h, na Wood's (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória). Ingresso: não informado. Informações e reservas: (27) 99889-0278. Classificação 18 anos.

Dj Diego Beats + PK

A partir das 22h, no Singo's Bar Club (Av. Lourival Nunes, S/n, Jardim Limoeiro, Serra). Ingresso: R$ 25 (pista, lote 2); R$ 40 (área vip, lote 1). Venda: no site Le Billet

MÚSICA AO VIVO

Sol Pessoa e Banda

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. No repertório, samba. Informações: (27) 3026-7868.

027 acústico

A partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Silas Amorim

A partir das 19h30, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99612-7942.

Banda Fulltime

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, rock internacional. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Dona Fran

A partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Depovix

A partir das 20h, no Motor Rockers (R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória). 

Yuri Dias Trio

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, rock nacional e internacional. Informações: (27) 3025-1516.

Usados e Seminovos

A partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha). Couvert: R$ 25. Informações: (27) 99249-8543. ATENÇÃO, BANDA MUDOU. 

Liana de Castro (piano) + Aleks Brunê (trompete) + Marcus Coelho (percussão)

A partir das 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, jazz.  Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714. 

Coisa Fina

A partir das 20h no Resenha Beach Club (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra). No repertório, forró pé de serra. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99312-7576.

Dinho Netto

A partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199.

Wall Barcelos

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3. Informações: (27) 99288-4034.

Leq Samba + Bruno & Matteus + Diogo Dj + Jopa Vianna

A partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). No repertório, pagode e sertanejo. Informações: (27) 99898-1912.

Pele Morena

A partir das 18h, no Pinguim Music Bar (Av. Dr. Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha). Informações: (27) 99914-1321.

L20

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha).

INFANTIL

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla.

EXPOSIÇÕES 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

Enredadas - Um Caminho Através do Tempo

Obras em bordados sobre câncer de mama desenvolvidas pelas participantes do projeto "Fazendo Arte". Aberta de modo gratuito e livre até o dia 29 de outubro. Segunda à sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10 às 14h. Exposição ocorre na Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro - antiga sede da Capitania dos Portos). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados