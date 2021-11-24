Orochi desembarca no ES para agitar Linhares, nesta sexta-feira (26)

Para curtir
Orochi
Mais JV de Vila Velha. A partir das 22h, no Conceição Hall (Av. José Tesch, 1048-1124 - Colina, Linhares). Ingresso: R$50 (individual, 2º lote). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos.
Chama!
Com Isaque Gomes, Beleite, Bero, Cariello, Luuh, Gabz. O pagode fica por conta da banda SambaDuBom. A partir das 21h, no Embrazado (Rua Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$60+ taxa R$ 7,20 (geral, inteira,promocional); R$ 30+ taxa R$ 3,60 (geral, meia, promocional). Venda: no site Super Ticket. Classificação: 18 anos.
Vai faz a fila - DJ LINDÃO
A partir das 21h, no Rancho do Junao, em Aracruz (Rod. Aracruz x Guaraná- Pau Preto, Aracruz/ES). Ingresso: R$ 20 + taxa R$ 2,50 (geral, inteira, lote promocional). Venda: no site Super Ticket. Classificação:18 anos. Mais informações: (27) 99501-9111 / (27) 99692-8914
Quinteto in Vix!
Show da banda Quinteto S.A + D’Moleque. A partir das 22h, na Fazendinha Shows (Rodovia Serafim Derenze 2925, Bairro Grande Vitória - Vitória). Ingresso: R$30 + taxa R$ 3,60 (pista, meia, 1º lote); R$50 + taxa R$ 6,00 (camarote, meia, 1º lote); R$ 40 + taxa R$ 4,80 (pista casadinha, meia, 1º lote); R$ 90 + taxa R$ 10,80 (camarote casadinha, meia, 2º lote). Venda: no site Super Ticket. Classificação: 18 anos. Mais informações: (27) 99930-0312.
Casa de Bamba
Show de Rafael Magalhães e Grupo - Samba e Pagode. A partir das 18h , na Casa de Bamba (Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória - ES).
Gordinho Sambão
Saudades de Jucutuquara, com shows de Marquinhos Sensação, Samba da Fofoca, Herlon e Grupo Estandarte. A partir das 20h, no Gordinho ( Ingrasso: R$30 (pista); R$ 50 (camarote). Mulheres entram de graça até às 22h.
Santo Cupido
Shows de Nando e Michel e DJ Leandro Netto. A partir das 22h30, no Santo Cupido Bar Vix (Rua Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória). Ingresso: por direct do Instagram @santocupido_vix. Classificação: 18 anos.
Woods
Shows com DJ Junior Ramos, DJ MOMM, Pedro Schmid, Beleite, Giselle Dario e Breno e Lucas. A partir das 23h, na Woods Vitória (Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória). Reservas: (27) 99924-1617 (Lohraine) / (27) 99889-0278 (Vitor). Classificação: 18 anos.
Fluente
Culture Hits (formato bar). O melhor do Pop, R&B, 150 BPM e Remix & Mashup. Atrações: Cassandra Catu Long Set, Asia T, Bruna Curty e Prik_Linha. A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória). Ingresso: R$30 + taxa R$3. Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos.
Teatro
Fafi
Finalização das Oficinas de teatro adulto e bate-papo sobre a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) com participação de Tânia Regina Alves do Carmo. A partir das 19h, no auditório da Fafi (Avenida Jerônimo Monteiro, 656 – Centro de Vitória).
Cinema
Festival de Cinema de Vitória
A 28° edição do Festival de Cinema de Vitória acontece em formato em formato on-line e gratuito, sempre às 19 horas, na plataforma InnSaei.TV. Programação: 10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 4 / 13h: Debate 6ª Mostra Mulheres no Cinema / 15h: Debate 5ª Mostra Nacional de Videoclipes / 16h: Debate 6ª Mostra Cinema e Negritude / 19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS