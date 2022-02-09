Música ao vivo e aulas de forró agitam a quinta-feira (10); veja agenda

Shows
Verão Viva Praça do Papa - Escola de Forró
Com Deco Bandeira. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Brisa
Com Edjie, Brenda Vieira, Thito Fabres e Doug. A partir das 18h, no Barlavento Beach Bar e Lounge.
Forró do Correria
Com 1/4 de Coco. A partir das 22h, no Correria Music Bar, Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informação: (27)996457828
Quinta da Bossa
Com Marcos Monteiro (violão e voz) Edu Szajnbrum (Percussão). A partir das 19h na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Quinta Country do Hangar
Com Forró Remelexo e Cristian & Anderson. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar, Colina de Laranjeiras, Serra, ES.
Close de Quinta
Especial Wallace Long Set. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub, R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Saulo Simonassi
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo, Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Marcelo Ribeiro
A partir das 19h, no Divino Botequim, R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.
Exposição
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.