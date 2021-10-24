Mc Maneirinho faz show em Vila Velha no dia 12 de novembro

Liberação de eventos presenciais
Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.
PARA CURTIR
Mc Maneirinho
A partir das 21h, no Let’s Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha). Ingresso: R$ 30 (geral, meia, lote 1); R$ 60 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.
Clareou
A partir das 19h30, no Na Vista (Rua Roseny Borges Alvarado, 71, Enseada do Sua, Vitória). Ingresso: R$ 40 (individual, meia, lote 1); R$ 80 (individual, inteira, lote 1). Venda: no site Le Billet.
ESPECIAL
De Volta Para o Degusta
O Festival de cerveja artesanal ocorre nos períodos de 4 a 7 e 11 a 14 de novembro, com diferentes shows para animar a galera. Ocorrendo no Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha), sempre das 17h às 00h, a entrada do evento que casa gastronomia, música e muita cerveja é gratuita. Confira a programação artística do dia:
EXPOSIÇÕES
Casa da Memória
O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344.