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Para curtir

Mc Maneirinho faz show em Vila Velha no dia 12 de novembro

Grupo Clareou também integra a programação cultural do dia; confira a agenda

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 10:47

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR 

Mc Maneirinho

A partir das 21h, no Let’s Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha). Ingresso: R$ 30 (geral, meia, lote 1); R$ 60 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Clareou

A partir das 19h30, no Na Vista (Rua Roseny Borges Alvarado, 71, Enseada do Sua, Vitória). Ingresso: R$ 40 (individual, meia, lote 1); R$ 80 (individual, inteira, lote 1). Venda: no site Le Billet.

ESPECIAL

De Volta Para o Degusta

O Festival de cerveja artesanal ocorre nos períodos de 4 a 7 e 11 a 14 de novembro, com diferentes shows para animar a galera. Ocorrendo no Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha), sempre das 17h às 00h, a entrada do evento que casa gastronomia, música e muita cerveja é gratuita. Confira a programação artística do dia:

EXPOSIÇÕES 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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