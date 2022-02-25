Agenda

Março começa com Regional da Nair e carnaval para crianças; veja agenda do dia 1°

Com a folia de rua cancelada, um dos blocos mais famosos da capital se adaptou e criou festa para alegrar a terça-feira (1°). Confira as demais atrações do último dia de Carnaval
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:20

Carnaval

Bloco Papinha

Com o musical Tina Show. A partir das 15h, no B27 Beach Club, R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari.

Despedida do Carnaval

Com Som de Fogueira, Jefinho Fara e Banda de Fanfarra. A partir das 16h, no Clericot Café, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 80.

Carna Gordinho

Com Psirico e Sambadm. A partir das 20h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 100 (inteira/ pista) e R$ 160 (inteira/camarote), à venda no site lebillet.com.br.

Sunset Carnival

Com Dubdogz, Gabz e Escola de Samba Unidos da Piedade. A partir das 15h, no Café de La Musique, R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 110 (meia/ lote B), à venda no site brasilticket.com.br

Carnaval B27 Beach Club

Com Bloco Simpatia. A partir das 22h, no B27 Beach Club, R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.

Carnalets

Com Freelance, Chris Helv, Vinny, Akilla e Nobrv. A partir das 18h, no Let's Vila Velha, Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (com nome na lista).

#TERÇOU

Long Set de Pepeu. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.

Hallyufolia

Com Karu, DDU-DU DDU-DUDOUS, Miyu, Denadai, Random Dance e DJ Lua. A partir das 22h, no Victoria Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20.

Bloco Regional da Nair - A Festa!

A partir das 15h, no Clube de Pesca, Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site superticket.com.br

Shows

Música ao vivo

Com Rômulo e Théo e Dj residente Alec Bacheti. A partir das 11h, no Ílios Beach Club. Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória.

Especial

Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae

Com Unilion. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Tópicos Relacionados

Carnaval espírito santo Vitória (ES)
