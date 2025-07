Marcelo Falcão, Casaca, Raquel dos Teclados e Cesar MC movimentam a sexta (4)

Camerata Sesi Temporada Clássica - Da América: Gershwin

Nesta sexta (4), às 19h30, o Teatro Sesi convida o público para uma noite especial dedicada à música orquestral e ao talento jovem com o concerto "Rhapsody in Blue". O destaque da apresentação será a participação do pianista Estevão Gomes, vencedor da última edição do Programa Prelúdio, que interpretará a icônica Rhapsody in Blue, de George Gershwin — obra que mescla com maestria os universos do erudito e do jazz. Horário: às 19h30. Ingressos: Inteira: R$ 40; Meia: R$ 20; Meia Solidária: R$ 20, pelo site Sympla. Local: Teatro do Sesi. Endereço: Rua Tupinambás, n 240, Jardim da Penha, Vitória.