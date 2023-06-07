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Agenda

Macucos, Tá na Mente e ReggaeTown animam a quarta (7) no ES; agenda

Baladas com muita música, espetáculos culturais e festivais de gastronômicos também são opções para curtir a véspera do feriado de Corpus Christi
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 07:00

Shows

Tá na Mente

A partir das 20h, na Fazendinha Shows - Rodovia Serafim Derenzi - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.

Vila do Reggae

Com shows de ReggaeTown, Macucos e Unilion, a partir das 21h30. No Barra Sunset Beer – Barra do Jucu - Vila Velha, ES. Ingressos: R$ 110 (inteira) e R$ 55 (meia), à venda no site da Le Billet

BlackSete

De volta aos anos 80 com show da banda BlackSete e Dj Badu, a partir das 19h. No Canto27 - Av. Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha. Reserve sua mesa no número (27) 98193-2829.

Davizinho

Evento Deu Match com Djs Kn de Vila Velha, Japa, Ph Dias, Gustavo O Brabo, Zangão e Matheus Lv, a partir das 21h. No Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski - Cariacica - ES. Ingressos: R$ 90 (mezanino), R$ 50 (área vip) e R$ 30 (pista), à venda no site do Nosso Ticket.

Baladas e festas

Véspera de Feriado

Com Luuh, Breno e Bernardo, Leandro Netto, Isaque Gomes e Samba Dm, a partir das 21h. No Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket. 

Hype no Boteco

Com Djs Carla Roberta, DJ Thalia e DJ Izzy, além de apresentações do Grupo Pagode da Praia e Sué. A partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.

Festa Sense

Com Djs Jess, Kn de Vv, Monia Lombardi, Edjie, Gustavo o Brabo, Dodo e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (espaço monster inteira) e R$ 80 (pink fy inteira), à venda no site da Super Ticket.

In Braza

Com Djs Japa, Balada do Maycon, Zangão e Dj Biel de VV. A partir das 23h, no Atalanta Castelo - R. Parajú, 1-67 - Esplanada, Castelo, ES. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket. 

The Last Woods

Com João Fellipe & Rafael, Lucas & Filipe, Higino & Gabriel e Anderson Baduh. A partir das 23h, na Woods - Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da On Ticket. 

Rolezeira

Com Isa Faustini, Oli, Rayza, Thainan e Felicidade. A partir das 22h, no Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.

Na Pista

Com Bikiwi, Lua Alice, Djay e 4Lê. A partir das 23h, no Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 20. 

Slumber Party

Com Djs Izzy, Yas, Rebel, Anny, Hells e Emolaila. A partir das 22h, no Vitória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista até às 23h) e R$ 20 (sem nome na lista a noite toda)

Karaokê do Correria

A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. 

Roda de Samba Júnior

A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim - R. Italina Pereira Mota, 400 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia), à venda no site da Super Ticket. 

Casa de Bamba

Samba com Cecitônio e Rodrigo Noguera. A partir das 20h, no Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Couvert artístico não informado. 

Gordinho Praia do Canto

Com Pele Morena e Samba Dm. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 22h.

Gordinho Sambão

Com Gustavo Lins e Pagolife. A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista liberada até 0h. 

Gordinho Cachoeiro

Festa da Verdinha com Rickson Maioli, Molekagem do Samba e Dj Wesley Santos. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada grátis até 23h30.

Aloka

Com Gustavo Klein, Mia Bravim,  Matolli, Pimenta e Gabriel Oc. A partir das 22h no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 50 primeiros, após R$ 20 a noite toda.

Boteco Boa Praça Vitória

A partir das 19h, com Jonathan Caputo. Couvert R$9,90. No Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.

Espetáculos e festivais

Espetáculo “Auto da Compadecida”

O grupo Maria Cutia de Teatro apresenta o espetáculo “Auto da Compadecida", na Praça São Pedro - Av. Carlos Medeiros, 1-91 - Baixo Guandu. Além da apresentação, o grupo oferece uma oficina de teatro a estudantes de arte, educadores e interessados em geral, intitulada "Auto no Ato”. As inscrições são gratuitas pelo link na bio do instagram: @grupomariacutiadeteatro. 

Festa Nacional de São José de Anchieta

Comemoração ao Dia Nacional de São José de Anchieta. Na quarta-feira, 9º dia da Novena Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Guarapari), a partir das 19h. 

Roda de Boteco 2023

Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.

60ª Festa de Corpus Christi de Castelo

Em sua 60ª edição, na quarta (7) e quinta (8), milhares de voluntários já prepararam toneladas de materiais que irão enfeitar as ruas da cidade. Além da confecção dos tapetes, a programação da festa conta com missas na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, procissão com o Santíssimo Sacramento e queima de fogos.

Exposições e cultura

Exposição Fragmentos

Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa. Onde: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória - ES. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas entre os dias 19 de maio e 17 de junho pelo e-mail e contato: (27) 99943 0831. E-mail: [email protected]

Exposição "Quando fecho os olhos vejo mais perto"

Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos vão realizar a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A mostra ficará aberta a visitação no parque até o dia 25 de junho. A abertura contará com o maior nome da fotografia cega no Brasil, João Maia. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.

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Cultura Anchieta Baixo Guandu Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Vila Velha Vitória (ES)
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