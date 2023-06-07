Macucos, Tá na Mente e ReggaeTown animam a quarta (7) no ES; agenda

Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos vão realizar a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A mostra ficará aberta a visitação no parque até o dia 25 de junho. A abertura contará com o maior nome da fotografia cega no Brasil, João Maia. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.