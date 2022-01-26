Jucutuquara comemora 50 anos da escola de samba nesta quarta-feira (26) com programação especial

Evento
Aniversário da G.R.C.E.S Unidos de Jucutuquara
Missa de Ação de Graças pelos 50 anos da Escola. A partir das 19h, na paróquia São Sebastião, em Jucutuquara.
Exposição “Black is Beautiful”
Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.
Quarta Clássica com jantar temático
A partir das 20h, no restaurante A Oca. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Arena de Verão de Vila Velha
Arena montada na Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat. Às 17h, trilha da Moqueca Coordenação de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (CEAFRI - SEMED). Às 18h, Contação de história com a escritora Andréa Espíndula e seu livro "As aventuras do Capixabinha pela região metropolitana". A entrada é franca.
Shows
Verão Viva Praça do Papa - O Nosso Som
Com Eliahu Acústico. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Samba de Preta
Com Eleine Vieira, Maicon Gomes e Lilinho. A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5.
Josh Simom
Com participação do Dj Residente. A partir das 19h30, no Canto da Praia. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
A Melhor Quarta do Mundo
Com SDG, Rabannada Dj e Dj Júnior Ceará. No Barrerito. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. Entrada franca até as 21h.