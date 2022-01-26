Jucutuquara comemora 50 anos da escola de samba nesta quarta-feira (26) com programação especial

Arena montada na Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat. Às 17h, trilha da Moqueca Coordenação de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (CEAFRI - SEMED). Às 18h, Contação de história com a escritora Andréa Espíndula e seu livro "As aventuras do Capixabinha pela região metropolitana". A entrada é franca.