Jorge Vercillo, Vou Zuar e Arrastão do Império agitam o domingo (5) no ES

Arrastão do Império: o evento conta com a bateria da Novo Império, a Orquestra Capixaba de Percussão, com um carro de som liderado por Danilo Cezar, intérprete oficial da escola, além das apresentações de diversos segmentos, incluindo baianas, passistas, harmonias, porta-bandeiras, mestres-salas e a rainha de bateria, Rayane Rosa, que celebra seu décimo ano de reinado em 2025. Concentração: às 14h no ponto final de Caratoíra (Rua Ferreira das Neves). Saída: às 16h, seguindo até a quadra da escola. Entrada: gratuita.

