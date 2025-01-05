Jorge Vercillo, Vou Zuar e Arrastão do Império agitam o domingo (5) no ES

Shows
Jorge Vercillo
Graciella D’Ferraz encanta com sua apresentação às 18h, seguida pelo consagrado Jorge Vercillo às 20h, trazendo o melhor da MPB. Entrada gratuita. Local: Praia de Camburi. Veja a matéria completa.
Vou Zuar em Iriri
Pagode com Vou Zuar em Iriri. Datas: 5, 12, 19 e 26 de janeiro. Horário dos shows: 15h. Local: Mauka Ocean Club (Praia da Areia Preta – Rua Desembargador Antonio José – Iriri, Anchieta). Ingressos: Disponíveis no site Le Billet. Veja a matéria completa.
MUG recebe Unidos da Piedade
Show da MUG recebe Unidos da Piedade. Dia 05/01 (domingo). Horário: 19h. Atrações: Intérpretes, Rainhas, Passistas, Bateria, Baianas, Velha Guarda, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, Destaques, Musas e Musos, Segmentos e DJ Pato. Ingressos: R$ 10 (na bilheteria). Local: Quadra da MUG, Glória, Vila Velha.
Especial
Arrastão do Império
Arrastão do Império: o evento conta com a bateria da Novo Império, a Orquestra Capixaba de Percussão, com um carro de som liderado por Danilo Cezar, intérprete oficial da escola, além das apresentações de diversos segmentos, incluindo baianas, passistas, harmonias, porta-bandeiras, mestres-salas e a rainha de bateria, Rayane Rosa, que celebra seu décimo ano de reinado em 2025. Concentração: às 14h no ponto final de Caratoíra (Rua Ferreira das Neves). Saída: às 16h, seguindo até a quadra da escola. Entrada: gratuita.
Festival de Chorinho
Com o Grupo Choro da Ilha, às 10h, na Orla de Cariacica. O evento conta também com a Feira da Economia Criativa que reúne seis estandes de comida de boteco, três de cervejas artesanais, dois de artesanato, dois de agricultura familiar, dois de doces e confeitaria, dois de gastronomia artesanal, dois de açaí e um de sorvete. Av. Valê do Rio Doce, 278.
Festas e baladas
Rio Em Vix
Galocanto e Saideiras se apresentam no Clube de Pesca (Mar e Terra), às 16h, no domingo (5). O ingresso custa R$ 35 (2º lote) e pode ser adquirido pela plataforma Zig Tickets. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória. Veja a matéria completa.
Week Celebration Mex
Com pagode do Pele Morena, Leo Mai (Sertanejo, Piseiro e Axé), DJ Big (Open Format) no Mex, a partir das 19h. Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 60 (camarote) pelo site Zig Tickets. Rua Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari.
Finobeat
Com Pagode do Abreu, Bero, Cariello e Lukão na Garden, a partir das 21h. Ingressos (1º lote): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares e Suellen, no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30 até às 19h com nome na lista. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Deixa em Off
Com Frazão, Gustavo Venturini, Jannifer, SambaHD e Pedro Costa no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Quintal do Defumes
Com Samba Criolo, DJ Laion e Medida Perfeita no Defumes Botequim, a partir das 12h. Entrada: R$ 20. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
Bailão do Ricardinho
Forró na Matrix com Ricardinho Rhayne, Fabricío É Show, Fagner Forrozão, Os Reis do Paredão, a partir das 16h30. Entrada gratuita até às 18h. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
Música ao vivo
Beatles na Calçada
Com Beatclub, no Pub 426, às 17h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sol Pessoa
Com Sol Pessoa, partir das 13h, no Brizz. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Anderson Ventura
Com Anderson Ventura no Flammes, a partir das 14h. Local: Flammes Praia. Av. José Miranda Machado, 487 - Ilha do Boi, Vitória. Entrada gratuita (sem cobrança de couvert artístico).
A vida é melhor na praia
Com DJ Davi no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Exposição Transitar o Tempo
Exposição Transitar o Tempo. Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fábrica de Chocolate
Circuito divertido com brinquedos temáticos de doces e chocolates: escorregadores, pirulitos gigantes, cupcakes, diversos outros doces variados e espaço com bolinhas. Data: todos os dias, até 05/01. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h Local: Praça Central, Shopping Montserrat .Valores: a partir de R$ 45,00 por 30 minutos.
Galinha Pintadinha
Brinquedos infláveis e piscina de bolinhas com a temática da Galinha Pintadinha. Data: todos os dias, até 06/01. Horário: Seg a Quinta: 10h às 22h; Sexta e Sáb: 10h às 23h; Domingo: 11h às 22h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Valores: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos.
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