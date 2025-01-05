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Agenda cultural

Jorge Vercillo, Vou Zuar e Arrastão do Império agitam o domingo (5) no ES

O primeiro domingão do ano promete! Dia ainda conta com festival de chorinho, MUG recebe Piedade e mais
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 06:01

Shows

Jorge Vercillo

Graciella D’Ferraz encanta com sua apresentação às 18h, seguida pelo consagrado Jorge Vercillo às 20h, trazendo o melhor da MPB. Entrada gratuita. Local: Praia de Camburi. Veja a matéria completa.

Vou Zuar em Iriri

Pagode com Vou Zuar em Iriri. Datas: 5, 12, 19 e 26 de janeiro. Horário dos shows: 15h. Local: Mauka Ocean Club (Praia da Areia Preta – Rua Desembargador Antonio José – Iriri, Anchieta). Ingressos: Disponíveis no site Le Billet. Veja a matéria completa.

MUG recebe Unidos da Piedade

Show da MUG recebe Unidos da Piedade. Dia 05/01 (domingo). Horário: 19h. Atrações: Intérpretes, Rainhas, Passistas, Bateria, Baianas, Velha Guarda, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, Destaques, Musas e Musos, Segmentos e DJ Pato. Ingressos: R$ 10 (na bilheteria). Local: Quadra da MUG, Glória, Vila Velha.

Especial

Arrastão do Império

Arrastão do Império: o evento conta com a bateria da Novo Império, a Orquestra Capixaba de Percussão, com um carro de som liderado por Danilo Cezar, intérprete oficial da escola, além das apresentações de diversos segmentos, incluindo baianas, passistas, harmonias, porta-bandeiras, mestres-salas e a rainha de bateria, Rayane Rosa, que celebra seu décimo ano de reinado em 2025. Concentração: às 14h no ponto final de Caratoíra (Rua Ferreira das Neves). Saída: às 16h, seguindo até a quadra da escola. Entrada: gratuita.

Festival de Chorinho

Com o Grupo Choro da Ilha, às 10h, na Orla de Cariacica. O evento conta também com a Feira da Economia Criativa que reúne seis estandes de comida de boteco, três de cervejas artesanais, dois de artesanato, dois de agricultura familiar, dois de doces e confeitaria, dois de gastronomia artesanal, dois de açaí e um de sorvete. Av. Valê do Rio Doce, 278.

Festas e baladas

Rio Em Vix

Galocanto e Saideiras se apresentam no Clube de Pesca (Mar e Terra), às 16h, no domingo (5). O ingresso custa R$ 35 (2º lote) e pode ser adquirido pela plataforma Zig Tickets. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória. Veja a matéria completa.

Week Celebration Mex

Com pagode do Pele Morena, Leo Mai (Sertanejo, Piseiro e Axé), DJ Big (Open Format) no Mex, a partir das 19h. Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 60 (camarote) pelo site Zig Tickets. Rua Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari.

Finobeat

Com Pagode do Abreu, Bero, Cariello e Lukão na Garden, a partir das 21h. Ingressos (1º lote): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha, Vila Velha.

Cheers of The Samba

Com Lleon, Glauco e Lécio Soares e Suellen, no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30 até às 19h com nome na lista. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.

Deixa em Off

Com Frazão, Gustavo Venturini, Jannifer, SambaHD e Pedro Costa no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Quintal do Defumes

Com Samba Criolo, DJ Laion e Medida Perfeita no Defumes Botequim, a partir das 12h. Entrada: R$ 20. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.

Bailão do Ricardinho

Forró na Matrix com Ricardinho Rhayne, Fabricío É Show, Fagner Forrozão, Os Reis do Paredão, a partir das 16h30. Entrada gratuita até às 18h. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.

Música ao vivo

Beatles na Calçada

Com Beatclub, no Pub 426, às 17h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Sol Pessoa

Com Sol Pessoa, partir das 13h, no Brizz. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Anderson Ventura

Com Anderson Ventura no Flammes, a partir das 14h. Local: Flammes Praia. Av. José Miranda Machado, 487 - Ilha do Boi, Vitória. Entrada gratuita (sem cobrança de couvert artístico).

A vida é melhor na praia

Com DJ Davi no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Exposições

Exposição Transitar o Tempo

Exposição Transitar o Tempo. Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.

Diversão

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Fábrica de Chocolate

Circuito divertido com brinquedos temáticos de doces e chocolates: escorregadores, pirulitos gigantes, cupcakes, diversos outros doces variados e espaço com bolinhas. Data: todos os dias, até 05/01. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h Local: Praça Central, Shopping Montserrat .Valores: a partir de R$ 45,00 por 30 minutos.

Galinha Pintadinha

Brinquedos infláveis e piscina de bolinhas com a temática da Galinha Pintadinha. Data: todos os dias, até 06/01. Horário: Seg a Quinta: 10h às 22h; Sexta e Sáb: 10h às 23h; Domingo: 11h às 22h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Valores: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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