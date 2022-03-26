Japãozin, Samba Jr e Pagode do Correria são destaques neste domingo (27); veja agenda

Shows
Japãozin
A partir das 16h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 15 (meia/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br
Tardezinha dos Baianos
Com Pablo, Diego e Ramon, Rhonny e Marcos, Dj Hygge, Bonde Forrozão, Allan Carvalho, Neto Salles, Adriano Lima e André Aza Locutor. A partir das 13h, no Território. 2º Andar, R. Barra de São Francisco, Terra Vermelha, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (setor único/ 1º lote) e R$ 100 (backstage/ 1º lote), à venda no site onticket.com.br
Sofrência Sunset
Com Pablo. A partir das 16h, na Chácara Recanto dos Pássaros. R. Seis, 540, Colina das Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 50, à venda no site onticket.com.br.
Pagode do Correria
Com Grupo PagoLife, Grupo Sem Medida e Dj Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27)99719-1342.
Inauguração D'Villa In Colina
Com Curtição, Grupo Viralizou, Dj Diego Beats, D’moleque e Leqsamba. A partir das 18h, no D'Villa In Colina. Rua Pinho, Cerimonial Friends, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 15.
Leo Vieira
A partir das 12h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Couvert: R$ 25.
Samba Junior
A partir das 16h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Couvert: R$ 25.
Pago Samba
Com Samba Crioulo, Primeira Classe e Dj Laion. A partir das 12h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Ô Sorte
Com Samba Rei e Maycom Sarmento. A partir das 17h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 19h.
Rolls Rock
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Beat Club
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
Tardezinha do Resenha
Com Curtição, Grupo Viralizou e Dj Rafa Dourado. A partir das 16h, no Resenha Beach Club. Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra. Entrada: R$ 15.
Especial
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, L.O.L Surprise World, chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência para crianças de até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pelo site sympla.com.br e R$ 30 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Tarde Encantada
Com Espetáculo "O Mundo Mágico do Circo". Em duas sessões, às 15h e 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições feitas pelo site shoppingpraidacosta.com.br. Será exigido comprovante de vacinação para acesso dos pais. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Shopping Praia da Costa, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Exposição
Museu Vale
O museu reabriu para visitas, das 8h às 16h30, de terça a sexta, e das 10h às 17h30, aos sábados e domingos, mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça e uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha.