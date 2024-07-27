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Fundo de Quintal, Demônios da Garoa, Samuel Rosa e Nattan agitam o sábado (27)

E não para por aí! O dia ainda conta com festivais, arraiás, teatro, festas, música ao vivo, exposições e mais
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 09:00

Shows

Tendalab

Com DJ Karolla, Filipe Catto, Odair José, André Prando, Fundo de Quintal e Festa Sintonia na Ufes a partir das 19h. Gratuito. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

Samuel Rosa

Show com Samuel Rosa no Espaço Patrick Ribeiro a partir das 19h30. Pista (3° lote): R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia), R$ 130 (solidário). Mesa prata: R$ 1.200 (4 pessoas). Mesa ouro: R$ 1600 (4 pessoas). Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.

Baile do Brenin

Com Poze do Rodo na Matrix a partir das 22h. Pista (Lote 5°): R$ 80. Vip (Lote 5°): R$ 140. Mezanino (Lote 5°): R$ 160. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.

Nattan

Cafe de La Musique Vila Velha inaugura com Nattanzinho. Horário: 15h. Ingresso: R$ 135 + 20,25, pelo site Bilheteria Digital. Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itaparica, Vila Velha.

Demônios da Garoa

Show com Daniel Boaventura, Demônios da Garoa, George Israel, Marcos Côco, Mariana Muller e Graciella D'Ferraz na Esquina da Cultura a partir das 20h. Gratuito. Avenida Joaquim Silva Lima, Centro, Guarapari.

Especial

África em Nós

Festival da Cultura Negra da UNEGRO no Museu Capixaba do Negro. Data: 26, 27 e 28 de julho. Gratuito. Programação a partir das 8h. Agatha Bencks, DaSilva, Lis Felix às 15h. Lançamento do livro: Mulher preta na política às 19h. Av. República, 121, Centro, Vitória.

Festival Nacional Forró de Itaúnas

Único festival do mundo dedicado à promoção e revelação de novos talentos musicais e da dança do Forró Pé de Serra, competição, oficinas e encontros. Confira os preços dos ingressos aqui. Rua Ítalo Vasconcelos, 86, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.

Festival de Vinho do Boulevard

Festival do Vinho do Boulevard. Entrada Gratuita. Dias: 25 e 28 de julho e 01 a 04 de agosto. Horários: Quinta e Sexta: 17h às 0h. Sábados e domingos: 17h às 01h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Festas e baladas

Clube dos 5

Com pop, funk, bagaceiras no Victoria Pub a partir das 22h. Entrada gratuita. Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, 445 Jardim Camburi Vitória.

Tapa na Pantera

Groove, Dub e Reggae na A Selva a partir das 22h. Entrada (1° lote): R$ 15. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.

Mad Max

Pepeu, Bravado, Priklinha, Brene e Phi no Fluente a partir das 23h. Entrada gratuita até 2h. Após, R$ 40 revertidos em consumação. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

After do after do after

Com Rika, Isa Faustini, Jexxca, Vinni Tosta e Phi no Bolt a partir da 0h. Entrada gratuita até às 2h, após R$ 30 revertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Rolezin do Jaga

Roda de samba com o Grupo Já Gamei no Embrazado a partir das 21h. Ingressos: valor não informado, enviar nomes pelo direct do estabelecimento. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória

Primeira Classe

Com Primeira Classe e Paglife no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Ingressos: R$30 (pista), R$50 (área VIP), lounges com a gerência. Pista free até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória

Bloco do Bero

Com WS da Igrejinha, Bero, Ariel B, Fabrício V, Tibery, Barol Beats e outro. No Oasis Beach Club a partir das 18h. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória

Gordinho Sambão

Com Vibe 27, D'Bem com a Vida e Muleke 27 no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

Brazilian House

Com Maykon, Gabriel Stein, Mahat, Blake Disco e DJ's convidados no Barlavento a partir das 14h. Avenida Dante Michelini, K1, Vitória.

DJ Comanche

Com DJ Comanche no Brizz a partir das 13h. Entrada gratuita. Clube do Samba e DJ Relima a partir das 17h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Roda de Samba Jr

Com Samba Jr e D'Moleque no Mãe Joana Botequim a partir das 17h. Inteira: R$ 60. Meia: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim da Penha, Vitória

Na Conta do Abreu

Com Pagode do Abreu, Samba Criolo e DJ Ryan no Repique Samba Lounge a partir das 17h. Valor: R$ 30 (com nome na lista), até às 19h. Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.

Arraiás

Arraiá do Nenê

Com Leqsamba, JV de VV, Gustavo Brabo, Gabriel Pratti na Fazendinha a partir das 22h. Entrada gratuita até a 0h. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória.

Arraiá da Boa

Com Allan Vieira, Pagode e Cia, DJ ML da Vila no Quintal da Boa a partir das 20h. Camarote da Boa (1° lote): R$ 40. Espaço Boa: R$ 25. Avenida Antônio Teixeira de Almeida, 1173, Bubú, Cariacica

AUrráiá do Parcão

Com música, sob o comando do DJ Robinho Thomaz, além de quadrilha humana, brincadeiras e desfile de pets com trajes típicos de festa junina e inauguração de novo espaço para os pets no Shopping Boulevard a partir das 17h. Entrada Gratuita. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Arraiá Eletrônico

Magic Farm B2b, Rafflesia, Hyperglow, Ryuu, Aztech, V-Traks e outros no Correria Music Bar a partir das 23h. Entrada: R$ 20 até 0h. Estudante José Júlio de Souza, Vila Velha.

Teatro

Peça Dilatados

 Ator, humorista e palhaço Marco Luque traz "o sérumaninho Mustafary" e o motoboy Jackson Faive para trocar ideia com o público. Sessões: sábado, às 20h; domingo, às 17h. Ingressos: via Le Billet. Teatro Sesc Glória (Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. 

II Sarau de Inverno do Studio Allegro

II Sarau de Inverno do Studio Allegro. Horário: 10h30. Entrada: R$ 35 (meia solidária mediante a doação de 1 kilo de alimento não perecível). Rua Pedro Palacios, 41, Vitória.

Férias Espetaculares

Teatro Pinóquio. Horário: 17h. Gratuito. Retirada de ingressos: cadastro no site do Shopping Mestre Álvaro. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.

Música ao vivo

Vinil 80's

Vinilcius Andrade e Kalunga com repertório nacional e internacional anos 80 exclusivamente em vinil. Horário: 17h às 22h. Couvert: R$ 10. Nebulosa Cervejaria - Rua Chafic Murad, 208, Bento Ferreira, Vitória.

Fixer

Com Fixer no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Grupo 3 Elementos

Com Dako Fernandes no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Helen Nascimento

Samba com Helen Nascimento na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h30. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

POP & Brasilidades na Curva

Com Eliahu Lion no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Som no Praia

Show ao vivo Luiza Barraque. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa

Exposições

Exposição SmartZoo

Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 2 de julho a 4 de agosto. Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Entre a Terra e o Mar

Mostra de pinturas e esculturas da artista Bianca Romano. Visitação: de 26 de julho à 27 de setembro. Horário de visitação: todos os dias das 9h às 20h. Pousada Vilazinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.

Reencaixe

Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

A Persistência da Passagem

Exposição dedicada a observar a paisagem reelaborando em desenhos e fotografias no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: de 12 de junho a 11 de agosto. Horários: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.

Fabulatórios e Desejos

Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Férias Montserrat

Férias Montserrat. Pintura Pequenos Artistas. Horário: das 14h às 17h Local: Piso L3. Ingressos gratuitos: pelo Sympla. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.

Diversão

Maratona Kids

Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. História dos animais do jardim, oficina de varinha, desafio das cores, cantinho do bebê, pula-pula. Gratuito. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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