Fundo de Quintal, Demônios da Garoa, Samuel Rosa e Nattan agitam o sábado (27)

Shows
Tendalab
Com DJ Karolla, Filipe Catto, Odair José, André Prando, Fundo de Quintal e Festa Sintonia na Ufes a partir das 19h. Gratuito. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
Samuel Rosa
Show com Samuel Rosa no Espaço Patrick Ribeiro a partir das 19h30. Pista (3° lote): R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia), R$ 130 (solidário). Mesa prata: R$ 1.200 (4 pessoas). Mesa ouro: R$ 1600 (4 pessoas). Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.
Baile do Brenin
Com Poze do Rodo na Matrix a partir das 22h. Pista (Lote 5°): R$ 80. Vip (Lote 5°): R$ 140. Mezanino (Lote 5°): R$ 160. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
Nattan
Cafe de La Musique Vila Velha inaugura com Nattanzinho. Horário: 15h. Ingresso: R$ 135 + 20,25, pelo site Bilheteria Digital. Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itaparica, Vila Velha.
Demônios da Garoa
Show com Daniel Boaventura, Demônios da Garoa, George Israel, Marcos Côco, Mariana Muller e Graciella D'Ferraz na Esquina da Cultura a partir das 20h. Gratuito. Avenida Joaquim Silva Lima, Centro, Guarapari.
Especial
África em Nós
Festival da Cultura Negra da UNEGRO no Museu Capixaba do Negro. Data: 26, 27 e 28 de julho. Gratuito. Programação a partir das 8h. Agatha Bencks, DaSilva, Lis Felix às 15h. Lançamento do livro: Mulher preta na política às 19h. Av. República, 121, Centro, Vitória.
Festival Nacional Forró de Itaúnas
Único festival do mundo dedicado à promoção e revelação de novos talentos musicais e da dança do Forró Pé de Serra, competição, oficinas e encontros. Confira os preços dos ingressos aqui. Rua Ítalo Vasconcelos, 86, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.
Festival de Vinho do Boulevard
Festival do Vinho do Boulevard. Entrada Gratuita. Dias: 25 e 28 de julho e 01 a 04 de agosto. Horários: Quinta e Sexta: 17h às 0h. Sábados e domingos: 17h às 01h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Festas e baladas
Clube dos 5
Com pop, funk, bagaceiras no Victoria Pub a partir das 22h. Entrada gratuita. Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, 445 Jardim Camburi Vitória.
Tapa na Pantera
Groove, Dub e Reggae na A Selva a partir das 22h. Entrada (1° lote): R$ 15. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Mad Max
Pepeu, Bravado, Priklinha, Brene e Phi no Fluente a partir das 23h. Entrada gratuita até 2h. Após, R$ 40 revertidos em consumação. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
After do after do after
Com Rika, Isa Faustini, Jexxca, Vinni Tosta e Phi no Bolt a partir da 0h. Entrada gratuita até às 2h, após R$ 30 revertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Rolezin do Jaga
Roda de samba com o Grupo Já Gamei no Embrazado a partir das 21h. Ingressos: valor não informado, enviar nomes pelo direct do estabelecimento. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória
Primeira Classe
Com Primeira Classe e Paglife no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Ingressos: R$30 (pista), R$50 (área VIP), lounges com a gerência. Pista free até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória
Bloco do Bero
Com WS da Igrejinha, Bero, Ariel B, Fabrício V, Tibery, Barol Beats e outro. No Oasis Beach Club a partir das 18h. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória
Gordinho Sambão
Com Vibe 27, D'Bem com a Vida e Muleke 27 no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Brazilian House
Com Maykon, Gabriel Stein, Mahat, Blake Disco e DJ's convidados no Barlavento a partir das 14h. Avenida Dante Michelini, K1, Vitória.
DJ Comanche
Com DJ Comanche no Brizz a partir das 13h. Entrada gratuita. Clube do Samba e DJ Relima a partir das 17h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Roda de Samba Jr
Com Samba Jr e D'Moleque no Mãe Joana Botequim a partir das 17h. Inteira: R$ 60. Meia: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim da Penha, Vitória
Na Conta do Abreu
Com Pagode do Abreu, Samba Criolo e DJ Ryan no Repique Samba Lounge a partir das 17h. Valor: R$ 30 (com nome na lista), até às 19h. Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Arraiás
Arraiá do Nenê
Com Leqsamba, JV de VV, Gustavo Brabo, Gabriel Pratti na Fazendinha a partir das 22h. Entrada gratuita até a 0h. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória.
Arraiá da Boa
Com Allan Vieira, Pagode e Cia, DJ ML da Vila no Quintal da Boa a partir das 20h. Camarote da Boa (1° lote): R$ 40. Espaço Boa: R$ 25. Avenida Antônio Teixeira de Almeida, 1173, Bubú, Cariacica
AUrráiá do Parcão
Com música, sob o comando do DJ Robinho Thomaz, além de quadrilha humana, brincadeiras e desfile de pets com trajes típicos de festa junina e inauguração de novo espaço para os pets no Shopping Boulevard a partir das 17h. Entrada Gratuita. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Arraiá Eletrônico
Magic Farm B2b, Rafflesia, Hyperglow, Ryuu, Aztech, V-Traks e outros no Correria Music Bar a partir das 23h. Entrada: R$ 20 até 0h. Estudante José Júlio de Souza, Vila Velha.
Teatro
Peça Dilatados
Ator, humorista e palhaço Marco Luque traz "o sérumaninho Mustafary" e o motoboy Jackson Faive para trocar ideia com o público. Sessões: sábado, às 20h; domingo, às 17h. Ingressos: via Le Billet. Teatro Sesc Glória (Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
II Sarau de Inverno do Studio Allegro
II Sarau de Inverno do Studio Allegro. Horário: 10h30. Entrada: R$ 35 (meia solidária mediante a doação de 1 kilo de alimento não perecível). Rua Pedro Palacios, 41, Vitória.
Férias Espetaculares
Teatro Pinóquio. Horário: 17h. Gratuito. Retirada de ingressos: cadastro no site do Shopping Mestre Álvaro. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Música ao vivo
Vinil 80's
Vinilcius Andrade e Kalunga com repertório nacional e internacional anos 80 exclusivamente em vinil. Horário: 17h às 22h. Couvert: R$ 10. Nebulosa Cervejaria - Rua Chafic Murad, 208, Bento Ferreira, Vitória.
Fixer
Com Fixer no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Grupo 3 Elementos
Com Dako Fernandes no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Helen Nascimento
Samba com Helen Nascimento na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h30. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
POP & Brasilidades na Curva
Com Eliahu Lion no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo Luiza Barraque. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa
Exposições
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 2 de julho a 4 de agosto. Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Entre a Terra e o Mar
Mostra de pinturas e esculturas da artista Bianca Romano. Visitação: de 26 de julho à 27 de setembro. Horário de visitação: todos os dias das 9h às 20h. Pousada Vilazinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
A Persistência da Passagem
Exposição dedicada a observar a paisagem reelaborando em desenhos e fotografias no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: de 12 de junho a 11 de agosto. Horários: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Férias Montserrat
Férias Montserrat. Pintura Pequenos Artistas. Horário: das 14h às 17h Local: Piso L3. Ingressos gratuitos: pelo Sympla. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. História dos animais do jardim, oficina de varinha, desafio das cores, cantinho do bebê, pula-pula. Gratuito. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex.
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