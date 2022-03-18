Filipe Ret, Xande de Pilares e Valesca animam sábado (19) no ES; veja agenda

Shows e Festas
Filipe Ret
A partir das 22h, no Conceição Hall. Av. José Tesch, Colina, Linhares. Ingressos: R$ 80 (lote 3), à venda no site lebillet.com.br.
Xande de Pilares
A partir das 21h, no Butequim do Gordinho. R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 50 (lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Matrix Rap Festival
Com Orochi, WC No Beat, Hyperanhas, PL Quest, Oruan e mais. A partir das 21h, no Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 50 (meia/ pista/ lote 2) e R$ 100 (meia/ área vip/ lote 2), à venda no site lebillet.com.br.
Vitória Festival
Com Orochi, Teto, Chefin, Oruam, Hyperanhas, Pk Freestyle, Wc no Beat, Pl Quest, Bielzin, Start Rap e mais. A partir das 16h, na Fazenda Camping, Fazenda Camping, Rod. do Sol, 2231, km 19, Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 90 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Encontro do Samba
Com Xande de Pilares, Fundo de Quintal e as Escolas de Samba Mocidade Unida de Glória (MUG) e Unidos de Jucutuquara. A partir das 16h, na Área verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ lote 2), à venda no site superticket.com.
Samba do Chico
Com Chico Alves, Toninho Gerais e Moacyr Cruz. A partir das 17h, no Espaço Chico Bento, Av. Atapoã, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 30 (lote promocional), á venda no site superticket.com.br
Ressaca de Carnaval
Com Engesamba, Paula Cassaro e Dj Mesquita de NV. A partir das 20h, no Minarini Music Bar, R. Projetada, Baixo Guandu. Ingressos: R$ 35 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.
Valesca Popozuda
A partir das 23h, no Santo Cupido Vitória, R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia), à venda no site superticket.com
Apaixonados pelo Triângulo
A partir das 19h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (1º lote), à venda no site superticket.com.br.
E-Motions
A partir das 23h, no TORO. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 40 (individual/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Baile da Ressaca
Com Samba Junior, RD de São Mateus, Dj Estrella, Felipe Ribeiro e João Vitor & Vinícius. A partir das 20h, no Filé Miau Pub. Av. Quatorze de Setembro, 1189, Santo Antonio, Rio Bananal. Ingressos: R$ 100 (meia/ open bar), à venda no site onticket.com.br. Informações: (27) 99984-5165.
Silva's Verão
Com Luciano Santos. A partir das 12h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Couvert: R$ 10
Um Sábado
Com D'Bem Com A Vida, Gustavo Venturini e Rabannada Dj. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Verão do Sambão
Leq Samba e Balada do Maycon. A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cyprestes, Vitória. A entrada é liberada até às 22h.
O melhor sábado do estado
Com Dj Brunin Nunes, Rodrigo Balla e Rodrigo Leal. A partir das 22h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Samba Jazz
Com Gets Souza e Gessé Paixão. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Carnatrance 2.0
Com Cerberus, Beerhuana, Talesso, KDG live, Insanity Sound, Universe Bass Live, Geemi, Hazep, Superjoy e Aztech. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 30 (após às 00h)
Party Porn
Especial Long Set com Madeusa. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Island Connection
Com Dj Bruno di Louis, Dj Theo Gomez, Dj Icaro, Dj Dani Marques. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (com nome na lista) e R$ 40 (portaria). Informações: (27) 99872-6060.
Encontro de Pagode 360º
Com Munduê e SAMBADUBOM. A partir 23h, no B27 Beach Club. Siribeira Iate Clube, R. Dr. Silva Melo, 02, Centro, Guarapari. Informações: (27) 99996-1612.
Queen Celebration In Concert
Com André Abreu. A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia/ pista premium); R$ 90 (meia/ plateia); R$ 100 (meia/ plateia vip); R$ 200 (meia/ mesa gold) e R$ 240 (meia/ mesa premium), à venda no site sympla.com.br.
Marien Calixte Jazz Music Festival
A partir das 19h, com Chico Chagas, Torcuato Mariano Quarteto, e Amaro Freitas Trio. No Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia. Ingressos estão esgotados porém o evento será transmitido pelo YouTube do Festival.
St. Patrick's Day
Dona Fran Acústico
Com Dona Fran e Rômulo Quinelato. A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
027 Acústico
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Fixer
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
St Patricks Gay
Especial Long Set com Samantha Brocks. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site sympla.com.br e R$ 50 na portaria.
ST. PATRICKS DAY
Com os Djs Tuzzão, Julio, Carol Sessa, The Leilanes e Emolaila. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Saint Patrick’s Vitória
Festival de St. Patrick's Day que acontece, das 17h às 23h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Nesta quinta (17), show com 90eTal, a partir das 20h30 e Usados e Semi Novos, a partir das 21h. Entre as cervejarias confirmadas estão a Barba Ruiva, Casa 107, Big Step e Convento. Já os restaurantes confirmados são Fight Burger, GrillBox Beef Shopp e Casa da Ilha e Franguinho. O evento também conta com uma área kids.A entrada é gratuita e será exigido o passaporte de vacinação, bem como terá limitação no número de pessoas.
Banda God Damn Oficial
A partir das 20h, Rod. João Ricardo Schorling, 12, Domingos Martins. Com decoração temática e o tradicional chope verde, o local ainda vai sortear prêmios especiais para as pessoas que estiverem vestindo alguma peça de roupa verde. Entrada franca.
Serginho
A partir das 11h, na Cervejaria Teresense. Rod. Josil Espíndola Agostini, Santa Teresa, ES. Entrada franca.
Marsu Frontini
A partir das 18h, na Cervejaria Fratelli Reggiani. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada Franca.
Banda Rock Burn
A partir das 13h, na Cervejaria Bigos. R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. O evento tem chope verde de 300ml como cortesia para pessoas vestidas com blusa ou cartola verde. Ingressos: R$ 15 (no dia) e R$ 10 caso comprados pelo número (27) 99612-7942.
Jardel
A partir das 20h, na Cervejaria Ambronelli. Av. Paulo Pereira Gomes, 1955, Morada de Laranjeiras, Serra. Com chope de 500ml de cortesia para pessoas que forem vestidas de verde. Entrada franca.
Especial
Com muita comida, bebida e o tradicional chopp verde. A partir 10h, na Cervejaria Altezza. Estrada do Vai e Vem, São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante. Entrada franca.
Soundcity, Hot 4 Teachers e Hellroute.
A partir das 12h, na Vikings Cervejaria. R. João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca.
Programação Especial
A partir das 18h, na Big Step Cervejaria. R. Quinze de Novembro, 600, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Com Decoração temática, chope verde, gastronomia típica, happy hour especial e bônus de 20% para as pessoas que forem vestidas de verde. Entrada franca.
Banda Merak
A partir das 20h, na Ronchi Beer. Rua Nona Elvira P. Modolo. Pedra Azul, Domingos Martins. Couvert: R$ 10
Especial
Verão Viva Praça do Papa - Melhores do Rock
Com A2 Rock Band e Panela Blues. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
CINESESC GLÓRIA
Com o filme "A Gravata". A partir das 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (comerciário, meia e empresários), R$ 6 (dependentes e conveniado) e R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela Sympla e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril
Para rir
Muléstia à parte
Com Ed Gama. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Os ingressos para o sábado estão esgotados, porém foi aberta uma nova sessão no domingo (20).