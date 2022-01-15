Festival de Verão de Guriri traz Pedro Sampaio e Tierry neste sábado (15)

Shows
Festival de Verão de Guriri 2022
Com Pedro Sampaio, Tierry e Matheus Fernandes. A partir das 21h, na Arena no Mar, Ingressos: R$ 290 (backstage); R$ 140 (frontstage) e R$ 130 (openbar), à venda no site brasilticket.com.br. Av. Oceano Atlântico, São Mateus.
Zé Vaqueiro
A partir das 21h, no P12 Parador Internacional Guarapari. Ingressos: R$ 200 (inteira/ 2° lote), à venda no site lebillet.com.br. Rodovia do Sol, Km 26, Praia de Porto Grande, Guarapari.
Vintage Culture, Meca e RDT
A partir das 15h, no Cafe de La Musique, Ingressos: R$ 440 (inteira/ lote D), à venda no site brasilticket.com.br. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306, Guarapari.
Let's Verão
Com Jenifer, Frazão, Taiana França, Vinny e Dj Márcio Santos. A partir das 21h, no Let's Vila Velha. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 998066564.
ITC FOREVER A FESTA!
Com Robinho Dj, Dj Guto, Luciano Bahia e Luth. A partir das 22h, no Clube Arci. Ingressos: R$ 32,50 (sem mesa) e R$ 125 (mesa de 4 lugares), à venda no site clubearci.com.br. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 32292352 ou 998885131.
Hard Rock Festival
Com HOT4TEACHERS, TNT, Dr. Stein e Vertente. A partir das 21h, no Correria Music Bar, Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 disponíveis no número (27) 981163325. Obrigatório apresentar cartão de vacinação.
Duets
Dupla traz muito rock a partir das 20h, no El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória.
Grupo Envolvência
Com Leqsamba, Gustavo o Brabo, Dj Brenin e Dj Luuh. A partir das 22h, na Fazendinha Shows, Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 30. Informações: (27) 999300312.
Renato Teixeira
Com participação de Bené Rodrigues. A partir das 19h, no Espaço Chico Bento Maguinhos. Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 70 (inteira/ 1° lote), à venda no site superticket.com.br. Informações (27) 997540818/ (27) 981318774
Blacksete & Cadu Caruzo
A partir das 20h, no Silva's Restaurante, Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 30, à venda no site superticket.com.br Informações: (27) 99997-9900/ (27) 99312-7576.
Florest
Com Evokings, Future Class, Junyo, Moonohey e Jess Benevides e Magno. A partir das 23h, na Mansão 300°, Rua Belo Horizonte, 01, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 120 (inteira/ 1° lote), à venda no site superticket.com.br.
Gabriel Gava Sunset
Com Dj Planeta e Jakin Soares. A partir das 20h, no Caminho do Sítio Music Bar, Sítio Casarão, Itaipava, Itapemirim. Ingressos: R$ 20, à venda no site brasilticket.com.br.
Bróta
Com D'Moleque e Freelance. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto, R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (Vip)
Pagode e CIA e Samba Jr
A partir das 22h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Entrada livre até às 22h.
Bruno & Matteus
Além da dupla, Dj Brunin Nunes e João Fellipe e Rafael se apresentam no Hangar Gastrobar, Colina de Laranjeiras, Serra. A partir 21h.
Dog Trio
A das 20h Incrível House Brewery, R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert: R$ 7.
Big River
A partir das 21h, no Jackson's Pub, R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10
Chrigor
Com Grupo D'Bem com a Vida, Independente de Boa Vista, Dj Gustavo o Brabo, Dj LN do CG, Kassinho. A partir das 22h, no Matrix Music Hall, R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 20, à venda no site lebillet.com.br.
Summer on Woods
Com Gabriel Pratti, Dj JV de Vila Velha, Dj Brenin, Dj Japa e Dj Presidente. A partir das 23h, no Wood's Vitória, Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
Saulo Simonassi e Claudio Bocca
A partir das 21h, no Pub 426, R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Bololô
Com FRNDS, Sunshine, Lua, Felicidade e Ian DC. A partir das 22h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15
Sábado em Guarapa
Com Felipe Brava, Éder Araújo, Koreia e Léo Moreira. A partir das 22h, no Let's Guarapari, R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari. Informações: @letsguarapari
Bota pra Quebrar
Com Temponi, Moreno Loss, Kulza e Phi Phi. A partir das 22, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30
Douglas Richa
A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Samba, MPB & Bossa Nova
Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier. A partir das 12h, no restaurante A Oca, R. do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Sábado Jazz & Bossa
Com Victor Humberto e Márcia Chagas. A partir das 19h, no restaurante A Oca, R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15
Balada Sertaneja
Com Taiana França, Rickson Maioli e Diogo Dj. A partir das 19h, no Botequim do Celim, R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entreda franca para mulheres até às 21h. Reservas: (27) 9 9898-1912
Música ao vivo com Duo Amorim
A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar, Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Samba de Raiz
Com Grupo Samba de Comunidade. A partir das 19h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15
Betto Luck
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo, Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Eventos
Slam Xamego
Evento conta com competição de poesia, apresentação musical e exposição de livros. Com participação de João Martins. A partir das 17h, no Espaço Thelema, R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Entrada franca.
Verão Viva Praça do Papa - Sábado do Rock
A2 Rock Band com o especial Creedence. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Arena de Verão
Arena montada na Praia da Costa, na Avenida Champagnat. Às 16h, recreação com o palhaço Xico Cheiroso; Às 19h, apresentação da banda de Congo e Beatos de São Benedito; Às 20h, apresentação com Patrícia Nascimento e banda. A entrada é franca.
Degusta Sunset
Com doze cervejarias, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinques e área kids. Além de show com Cadu Caruzo às 20h e Dona Fran às 22:30. A partir das 17h, no estacionamento Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada franca.
Oficina de Paisagem em Aquarela
A partir das 08h, no restaurante A Oca, R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. R$ 250. Matrículas: R$ (27) 997240460.