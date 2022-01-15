Festival de Verão de Guriri traz Pedro Sampaio e Tierry neste sábado (15)

Com doze cervejarias, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinques e área kids. Além de show com Cadu Caruzo às 20h e Dona Fran às 22:30. A partir das 17h, no estacionamento Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada franca.