Feira Literária na Ufes, inauguração do Armazém 5 e documentário nesta quinta (30)

Inauguração do Armazém 5. A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. A entrada é gratuita. Endereço: Armazém 5 - Porto de Vitória, Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Data: até 7 de dezembro.
Entrada gratuita.
Com exibição gratuita e aberta ao público, o filme convida o espectador a mergulhar nas histórias e afetos de uma comunidade moldada pelo mar e pela pesca artesanal, onde cada gesto é também uma forma de preservar o passado. Horário: 18h.
Local: Restaurante do Nem – Rua Antônio dos Passos Loureiro, Perocão, Guarapari. Exibição gratuita.
Biblioteca Central da Ufes, localizada no campus de Goiabeiras, vai realizar a I Feira Literária, que terá como tema Conectando Leitores, Transformando Acervos. O evento é aberto ao público e vai acontecer até sexta-feira (31), das 8 às 19 horas. Programação (quinta): 14h às 15h30 - Palestra/Roda de conversa - A Literatura capixaba e o clube de leitura "Leia Capixabas". Palestrante: Professor Anaximandro Amorim. 16h às 17h30 - Palestra - O corpo cabe na escrita: estratégias do desejo
Palestrante: Aline Dias. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exibição gratuita de 27 filmes independentes produzidos no Espírito Santo, com curtas e longas que destacam a força do audiovisual capixaba e o protagonismo feminino. Data: até 1º de novembro. Horário: quarta a sexta, às 12h30, 17h30 e 18h30; sábado, às 12h30, 14h30, 15h30, 17h30 e 18h30. Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória. Entrada: gratuita. Ingressos: plataforma Let’s.events.
Com 027. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Terrabrasiles faz tributo a Michael Bublé. Horário: a partir das 19h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert a partir das 19h.
Com Márcia e Victor. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Luciano Furtado e Netinho. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: couvert R$ 10.
Com Leqsamba e convidados. Horário: das 17h às 0h. Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513 - Santa Tereza, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30, de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631,
Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
