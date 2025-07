Feira dos Municípios, evento de vinhos e Lauriete animam a quinta (3) no ES

Expovinhos

Nos dias 2 e 3 de julho, Vitória será o palco do maior encontro do Brasil de vinhos no Espírito Santo, com wine tasting, palestras com grandes nomes da enogastronomia e um curso avançado para profissionais. Ingressos: R$ 200, pelos site Já Credenciei. Programação: curso avançado para profissionais a serviço do vinho (8h às 17h30), Feira aberta para o público com experiência wine tasting (18h às 23h), Palestra com David Baverstock (19h). Local: Ilha Buffet Álvares. Endereço: Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.