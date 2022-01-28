"Ensaio da Anitta" agita o Café de La Musique neste sábado (29)

Shows
Ensaio da Anitta
A partir das 15h, no Cafe de La Musique. Ingressos: R$ 240 (inteira/ lote D), à venda no site brasilticket.com.br. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306, Guarapari.
Playground Music Festival
A partir das 21h, no P12 PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI. Ingressos: R$ 200 (inteira/ lote 3), à venda no site site lebillet.com.br. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306, Guarapari.
Special Summer Days
Com BLACKOUT. A partir das 16h, no Antara Beach. Ingressos: R$ 80 (1º lote), à venda no site brasilticket.com.br. Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari.
Energia Verão
Com Dudu Show, Forró Remelexo e Cristian & Anderson. A partir das 21h, no Clube Arci. Ingressos: R$ 22,50, à venda no site clubearci.com.br
Let's Verão
Com Pedalasamba, Tiana França, Dj Kinho e Thiago Meirelles e Nesse Clima. A partir das 22h, no Let's Vila Velha. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha.
Verão Viva Praça do Papa
Sábado do Rock A2 Rock Band, com o Especial Raul Seixas. A partir das 12h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Raphel Morais
A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Barla Summer Sessions
Com Bloco Simpatia, às 15h; Snow 7, às 19h30, e Ayro, às 23h. No Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Camus Marétardia
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Freelance e Samba Jr
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.
Fiesta Latina Verano
Aula de dança latina, com Will Jackson, e presença dos Djs Marina Ignácio, Moreno Loss e Ronald. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15
Mil Grau
Com Cadu Pinheiro. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Mad Max
Long Set 4LE. A partir das 23h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site sympla.com.br
Eventos
FLIP - Feira Literária de Poesia Inútil
A partir das 14h, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Entrada franca.
Arena de Verão de Vila Velha
Arena montada na Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat. Feira de adoção de animais, de 10h às 16h. Entrada franca.
35ª Festa do Tomate
Com tratorada, às 9h, e Missa com moda de viola. Show de Alemão do Forró, às 23h. No Tomatão. Av. Nelson Mieis, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 45, à venda no site superticket.com.br