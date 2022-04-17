Domingo de Páscoa (17) tem orquestra, música, exposições e rodeio no ES; veja agenda

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30, terça a sexta, e das 10h às 17h30, sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça e uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha