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Páscoa

Domingo de Páscoa (17) tem orquestra, música, exposições e rodeio no ES; veja agenda

Camerata Sesi apresenta especial na Catedral Metropolitana de Vitória. Agenda também conta com shows de samba, pagode e clássicos do rock
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 06:00

Especial

Alegre Rodeio Festival 2022

Evento com gastronomia, queima do alho, prêmios, concursos e show com Gargantas de Ouro. A partir das 20h, no Parque de Exposições de Alegre. Vila Reis, Alegre. Entrada: R$ 10

Páscoa

Almoço de Páscoa

Com Mary Amaral, Vítor Ramos e Henrique Ferreira. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro. Reservas: (27) 98825-6714

Espetáculo: Jesus Cristo! Vida, Morte e Ressurreição

Com Orquestra Camerata Sesi e presença do Padre Renato Criste. A partir das 19h, na Catedral Metropolitana de Vitória. Praça, R. Dom Luís Scortegagna, Centro, Vitória. Entrada franca

Shows

Domingo do Giga

Com Gabriel Pagio. A partir das 12h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8 

Música Ao Vivo

Com Banda Seis3. A partir das 12h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória

Samba de Domingo

Com Mania D'Samba. A partir das 19h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 10

Samba Rei

A partir das 13h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra

Rodrigo Moskitto

A partir das 16h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra

Pagode do Correria

Com D'Bem Com a Vida, Dj Nnenenzão e Grupo Sem Medida. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até meia-noite). Informações: (27) 99719-1342

Domingueira do Bar Rerito

Com SDG, Breno & Bernardo e Dj Junior Ceará. A partir das 19h, no Bar Rerito Chopperia. R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica. Entrada: R$ 20

Pagosamba do Defume's

Com Samba Crioulo, Nesse Clima e Kinho DJ. A partir das 12h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15

Beat Club

Com Beatles e outros clássicos. A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória

Forró da Matrix

Com Marlus Viana, Kadu Vieira, Ricardinho Rhayner, Lucas Lacerda e Jhow & Junior. A partir das 16h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingresso: R$ 20 (pista/ meia/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br

Para rir

Daqui pra frente só pra trás

Com Marcos Cirillo. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingresso: R$ 65 (inteira), à venda no site vixcomedyclub.com.br

Lazer

Universo L.O.L Surprise

Universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência cheia de diversão para crianças de até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50, antecipado pela sympla.com.br, e R$ 30,00, na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril

Exposição

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30, terça a sexta, e das 10h às 17h30, sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça e uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha

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