Domingo (7) com Dead Fish, Fundo de Quintal, Artsamba e festa na Barra do Jucu

Shows
Festival de Inverno de Guaçuí
Com Samba MLK, Artsamba e Fundo de Quintal. Ingresso: R$ 260 (inteira), R$ 130 (meia entrada) e R$ 290 (todos os dias) à venda pelo site LeBillet. No Centro de Eventos de Guaçuí, na Avenida Agenor Luiz Thomé, Centro, Guaçuí.
Vitória Solidária
Evento que vai arrecadar doações como água, alimentos, roupas e produtos de limpeza para o Rio Grande do Sul, com programação musical de jazz, pop, rock, axé, pagode, sertanejo e infantil no Oásis Beach Club, a partir das 14h até às 22h. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Dead Fish e outros
Show de rock com Dead Fish, Intóxicos, Arpo, Pink Flaming, Metteoro e DJ Sammuca 05. No Novo Parque da Prainha, a partir das 13h. Entrada gratuita.
Especial
Ilha do Rock
Festival de rock com Kinho Sucupira, Gabriel Nunes e The Parasites, Fixer e Duets. Horários: de 12h às 22h. Entrada gratuita. Local: Estacionamento Shopping Vitória, na Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Puxadinho Moxuara
Com aulão do forró (19h) e Garganta de Ouro (20h30) e outras atrações durante os dias de evento. Horário: a partir das 17 horas. Gratuito. Espaço Multiuso do Shopping Moxuara, na Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Muzenza
Espetáculo de Dança Afro-contemporânea, às 19h. Gratuito, com retirada do ingresso pelo Sympla. Espaço Cultural Emaranhado, na Rua Dr. Lauro Faria Santos, 103, Bairro de Lourdes, Vitória.
Mocidade Unida da Glória
A escola de samba escolhe o samba-enredo para o Carnaval 2025 na quadra da escola a partir das 20h. Ingresso: R$ 10. Rua Mourisco, S/N, na Glória, Vila Velha.
Projeto “Chora Barra”
Festa de encerramento do Projeto “Chora Barra” com almoço, apresentações musicais e amostra audiovisual. Horário: de 12h às 18h. No República da Barra Bistrô. Avenida Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha.
Festival Rota dos Queijos
Com aulas, shows e uma programação especial. Entrada gratuita. Centro Comunitário de João Neiva (Centro Cultural). Avenida Presidente Vargas, 149, Centro, João Neiva. Veja mais detalhes aqui.
12 anos de refundação do MNU
Feijoada do Movimento Negro unificado com o grupo capixaba Só Sambando, bebidas e feijoada. Feijoada completa que será servida de 12h30 às 15h30. Ingresso: (27) 99842- 4665. Valor: R$ 50, crianças não pagam. Clube de Pesca, na Rua Dário Lourenço de Souza, 1.315, Mário Cypreste.
Festas Julinas
Arraiá do Mestre
Festa julina com Trio Havengar e Fred Macucos (19h30), barraquinhas com comidas, bebidas e brincadeiras típicas, área infantil e quadrilha infantil. Horário: 17h às 22h. Entrada gratuita. No Pátio do Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Eita, sô
Festa julina com DJ WM, barraquinhas com comidas, bebidas e leilão com valor destinado para instituições. Horário: 16h às 21h. Ingresso: R$ 50 (dá direito a caldos). Avenida Antônio Guimarães, 118, Itapebussu, Guarapari.
Tardezinha no Farol
Com Japa, Leq Samba, D'Moleque e Choppsamba, a partir das 16h. Ingresso: R$ 25. Na rua dos Rouxinóis, 715, Morada de Laranjeiras, Serra.
Festas e baladas
Leoziinho, Glauco, Lécio Soares e DJ Ryan
Leoziinho, Glauco, Lécio Soares e DJ Ryan no Repique Samba Lounge a partir das 17h. Entrada: R$ 30. Na Avenida Dante Michelini, 2400, Mata da Praia, Vitória.
Música ao vivo
Samba, Bossa e MPB
O Trio Saveiros apresenta samba, bossa & MPB a partir do meio-dia. Couvert: R$ 15. Na rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Beatles na calçada
Beat Club tocam Beatles na calçada no Pub 426 a partir das 16h. Na rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sol Pessoa
Samba com Sol Pessoa no Brizz a partir das 13h. Entrada gratuita. Na rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Até 04 de agosto. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, na Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Teatro
Teatro de Fantoches
Teatro de Fantoches. Horário: 17h. Ingressos: entrada gratuita ( é necessário se cadastrar antecipadamente aqui). No Espaço Diversão, no Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Frozen
Teatro Frozen no Teatro Campaneli, sessões às 15h e às 17h. Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia), à venda no Sympla. Na rua Luiz Gonzáles Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória.
Turma do Problems
Turma do Problems em O Mistério da Máscara do Stick, às 17h. Cadeira Bronze: R$ 56 (meia), R$ 112 (inteira). Cadeira Prata: R$ 75 (meia), R$ 150 (inteira). Cadeira Ouro: R$ 100 (meia), R$ 200 (inteira). Cadeira Diamante: R$ 110 (meia), R$ 220 (inteira). No Espaço Patrick Ribeiro, na Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.
O Som do Meu Silêncio
Um emaranhado de arquivos, fichas e memórias. Uma mulher que guardou tantas outras dentro de si. O silêncio é som. E ela precisa falar. Classificação: 14 anos. Entrada: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia). Lista Amiga: nomes confirmados pagam R$ 10 (@almabucolicaproduz). Classificação: 14 anos. Má Companhia, na rua Professor Baltazar 152 Centro, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
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