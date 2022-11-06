Domingo (6) tem pagode e show de humor no ES; veja agenda

A programação terá dois dias de muita diversão com várias atividades temáticas, incluindo festival de filmes ao ar livre, food park, elevador do terror, doces ou travessuras e muito mais. Para participar da caça aos doces, é necessário se inscrever pelo site do Shopping. A partir das 15h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Confira programação completa: A partir das 15h, Doces ou Travessuras; às 15h, Food Park; às 15h, Cãocurso de fantasias de Halloween pet; às 16h, Doces ou Travessuras; às 17h, Filme: "Viva: A Vida é Uma Festa" ("Sessão Matinê"); às 19h, Show com a banda Pretaô. Entrada franca.