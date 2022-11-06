Domingo (6) tem pagode e show de humor no ES; veja agenda

Para curtir
Pagofunk no Celim
Com Pagolife, Gustavo O Brabo, Pedro Schmid, Richard de VV e LR e VV. A partir das 18h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até as 20h, com open bar de vodka para mulheres até as 20h.
DominGOL
Com grupo Primeira Classe, Pedala Samba e Jangô, além de transmissão ao vivo do jogo entre Vasco x Ituano. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca até as 19h.
Tardezinha no Butteco's
Com D'Bem Com A Vida e grupo Batucada Boa. A partir das 17h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha.
Deixa Em Off
Com Frazão, Nesse Clima e Gustavo Venturim. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Domingão do Giga
Com Fabiano Muniz. A partir das 12h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Samba, Bossa e MPB
Com Trio Saveiros. A partir das 12h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Na Palma da Mão
Com Herlon. A partir das 14h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Especial Natal
Para criançada
Diversos shoppings da Grande Vitória se preparam para a chegada do Papai Noel, com direito a cortejos, espetáculos e até caravana. Confira a matéria com todos os detalhes, além da programação completa, aqui.
Especial Halloween
Halloween do Mestre
A programação terá dois dias de muita diversão com várias atividades temáticas, incluindo festival de filmes ao ar livre, food park, elevador do terror, doces ou travessuras e muito mais. Para participar da caça aos doces, é necessário se inscrever pelo site do Shopping. A partir das 15h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Confira programação completa: A partir das 15h, Doces ou Travessuras; às 15h, Food Park; às 15h, Cãocurso de fantasias de Halloween pet; às 16h, Doces ou Travessuras; às 17h, Filme: "Viva: A Vida é Uma Festa" ("Sessão Matinê"); às 19h, Show com a banda Pretaô. Entrada franca.
Para rir
Magicamente: Show de Hipnose Cômica
Com Eduardo Neaime, André Attie e Sanny Machado. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira), à venda no site do Club.
Especial
17ª Burger Fest 2022
De 1º a 30 de novembro, o festival vai acontecer em 12 hamburguerias de Vitória e Vila Velha com diversas criações deliciosas com preço entre R$ 29,90 e R$ 51,90.
Cinema Itinerante
Carreta leva diversos sucessos do cinema para Itararé com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas já a sessão das 19h é livre para o público geral exibindo o filme Viva - A Vida é Uma Festa. Na Rua das Palmeiras, em frente ao Extrabom Supermercado, em Itararé, Vitória. Entrada franca. Até 06 de novembro.
Festival Parque Aberto
Com Madalenas do Jucu, Eloá Puri, Duo Ogó e Dante Negreiros. A partir das 9h, no Parque Cultural Casa do Governador. R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Lazer
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 15 de novembro.
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha, Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attilio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: de terça a domingo, das 8 às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.