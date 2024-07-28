Domingo (28) com Parada LGBTQIA+ e Festival da Cultura Negra

Especial
África em Nós
Festival da Cultura Negra da Unegro no Museu Capixaba do Negro. Entrada gratuita. Programação a partir das 14h com Agatha Bencks, DaSilva, Lis Felix. Lançamento do livro: Mulher preta na política às 19h. Av. República, 121, Centro, Vitória.
12° Parada LGBTQIA+ de Vitória
Parada LGBTQIA+ de Vitória no Sambão do Povo a partir das 16h. Gratuito. Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória
Festival Nacional Forró de Itaúnas
Festival dedicado à promoção e revelação de novos talentos musicais e da dança do Forró pé-de-serra, competição, oficinas e encontros. Confira os preços dos ingressos aqui. Rua Ítalo Vasconcelos, 86, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.
Festival Parque Aberto
Concerto especial em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil com a tradicional Banda de Música da Polícia Militar. Ingressos: Gratuitos, com retirada de ingresso pelo site Sympla. Horário: das 9h ao meio-dia. Local: Parque Cultural Casa do Governador, na Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.
Festival de Vinho do Boulevard
Festival do Vinho do Boulevard. Entrada Gratuita. Horários: das 17h às 01h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Festas e baladas
Fogo no Quintal
Churrasco, pagode e samba na A Selva a partir das 12h. Entrada gratuita. Couvert: R$ 10 (opcional). Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Deixa em Off
Com Frazão, Matheus Emis, Renan Di Castro no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (área VIP). Pista free até às 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Roda de Samba no Oásis
Com Samba Jr, D'Moleque e Fabrício V a partir das 16h, no Oásis Beach Club. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Cheer of the Samba
Com Leoziinho, Glauco e Lécio Soares no Repique Samba Lounge a partir das 17h. Valor: R$ 30 até às 19h. Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Pagode do Correria
Com Nesse Clima, Samba On, DJ Peh e DJ Yuri na Correria Music Bar a partir das 23h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Teatro
Três Porquinhos
Teatro Três Porquinhos no Teatro Campaneli às 17h. Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia), à venda no Sympla. Na rua Luiz Gonzáles Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória.
Tarde Encantada
Sinopse: Todos sabemos que quando da meia noite a magia acaba, mas com o espetáculo de Cinderela a magia nunca tem fim. Venha se divertir e emocionar com Cinderela e seus amigos. Entrada gratuita, é preciso retirar os ingressos no site do Shopping. Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.
Férias Espetaculares
Show de Circo. Gratuito, com retirada de ingressos no site do Shopping Mestre Álvaro. Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2
Moxuara Kids Especial de Férias
Teatro Festa na Roça. Ingressos gratuitos disponíveis nas redes sociais do shopping. Horário: 15h. Local: Shopping Moxuara, Varanda da Praça de Alimentação. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Música ao vivo
Flora Brasileira
Com Amanda Percilia e Júpiter na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Beatles na Calçada
Com Beat Club no Pub 426 a partir das 16h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Clebão de Madureira e Wivianny Lúcio
Clebão de Madureira e Wivianny Lúcio no Brizz a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Entre a Terra e o Mar
Mostra de pinturas e esculturas da artista Bianca Romano. Visitação: até 27 de setembro. Horário de visitação: todos os dias das 9h às 20h. Pousada Vilazinha, na rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 2 de julho a 4 de agosto. Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: história dos animais do jardim, oficina de varinha, desafio das cores, cantinho do bebê, pula-pula. Horário: 17h às 20h. Gratuito. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex
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