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Domingo (28) com Parada LGBTQIA+ e Festival da Cultura Negra

O dia ainda conta com roda de samba, festas, festivais diversos, teatro, diversão em shoppings, samba e pagode
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 07:00

Especial

África em Nós

Festival da Cultura Negra da Unegro no Museu Capixaba do Negro. Entrada gratuita. Programação a partir das 14h com Agatha Bencks, DaSilva, Lis Felix. Lançamento do livro: Mulher preta na política às 19h. Av. República, 121, Centro, Vitória.

12° Parada LGBTQIA+ de Vitória

Parada LGBTQIA+ de Vitória no Sambão do Povo a partir das 16h. Gratuito. Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória

Festival Nacional Forró de Itaúnas

Festival dedicado à promoção e revelação de novos talentos musicais e da dança do Forró pé-de-serra, competição, oficinas e encontros. Confira os preços dos ingressos aqui. Rua Ítalo Vasconcelos, 86, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.

Festival Parque Aberto

Concerto especial em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil com a tradicional Banda de Música da Polícia Militar. Ingressos: Gratuitos, com retirada de ingresso pelo site Sympla. Horário: das 9h ao meio-dia. Local: Parque Cultural Casa do Governador, na Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.

Festival de Vinho do Boulevard

Festival do Vinho do Boulevard. Entrada Gratuita. Horários: das 17h às 01h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Festas e baladas

Fogo no Quintal

Churrasco, pagode e samba na A Selva a partir das 12h. Entrada gratuita. Couvert: R$ 10 (opcional). Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.

Deixa em Off

Com Frazão, Matheus Emis, Renan Di Castro no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (área VIP). Pista free até às 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Roda de Samba no Oásis

Com Samba Jr, D'Moleque e Fabrício V a partir das 16h, no Oásis Beach Club. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.

Cheer of the Samba

Com Leoziinho, Glauco e Lécio Soares no Repique Samba Lounge a partir das 17h. Valor: R$ 30 até às 19h. Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.

Pagode do Correria

Com Nesse Clima, Samba On, DJ Peh e DJ Yuri na Correria Music Bar a partir das 23h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Teatro

Três Porquinhos

Teatro Três Porquinhos no Teatro Campaneli às 17h. Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia), à venda no Sympla. Na rua Luiz Gonzáles Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória.

Tarde Encantada

Sinopse: Todos sabemos que quando da meia noite a magia acaba, mas com o espetáculo de Cinderela a magia nunca tem fim. Venha se divertir e emocionar com Cinderela e seus amigos. Entrada gratuita, é preciso retirar os ingressos no site do Shopping. Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.

Férias Espetaculares

Show de Circo. Gratuito, com retirada de ingressos no site do Shopping Mestre Álvaro. Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2

Moxuara Kids Especial de Férias

Teatro Festa na Roça. Ingressos gratuitos disponíveis nas redes sociais do shopping. Horário: 15h. Local: Shopping Moxuara, Varanda da Praça de Alimentação. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

Música ao vivo

Flora Brasileira

Com Amanda Percilia e Júpiter na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.

Beatles na Calçada

Com Beat Club no Pub 426 a partir das 16h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Clebão de Madureira e Wivianny Lúcio

Clebão de Madureira e Wivianny Lúcio no Brizz a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Exposições

Entre a Terra e o Mar

Mostra de pinturas e esculturas da artista Bianca Romano. Visitação: até 27 de setembro. Horário de visitação: todos os dias das 9h às 20h. Pousada Vilazinha, na rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

Exposição SmartZoo

Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 2 de julho a 4 de agosto. Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Diversão

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Maratona Kids

Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: história dos animais do jardim, oficina de varinha, desafio das cores, cantinho do bebê, pula-pula. Horário: 17h às 20h. Gratuito. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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