Domingo (26) tem arraiás, roda de samba e Pet Fair; veja agenda

Música ao vivo
Tardezinha do Celim
Com 360 Graus, Nesse Clima e Pele Morena. A partir das 16h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até as 18h e ingresso de R$ 10 para homens. Após, R$ 20 por pessoa.
Samba de Raiz
Com Micheli Montalvão. A partir das 13h, no Casa Rio Botequim. No Pátio do Shopping Mestre Álvaro Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3010-3692.
Quintal do Defume's
Com Samba Crioulo, Sambadm e DJ Laion. A partir das 12h, no Defume' Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha.
Roda de Samba
Com Samba Junior, Alisson do Banjo, Tiago Costa e DJ Marcello Sampaio. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 19h.
Feijoada e Samba
Com Micheli Montalvão. A partir das 12h, no Casa Rio Botequim. Pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Feijoada: R$ 39,90 (por pessoa). Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3010-3692.
Festas e festivais
2ª Feira Cultura, Arte, Sabores e do Empreendedor de Cariacica
Evento reúne espaço garden, gastronomia, artesanato e apresentações culturais. A partir das 10h, no Trevo de Alto Lage, em frente à Prefeitura de Cariacica. Entrada franca.
Arraiá da Cidade
Com quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, cerveja artesanal e programação musical. Abertura às 17h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Às 19h, apresentação de forró e, às 19h30, show com Trio Capixaba. Entrada franca.
Arraiá da MeuChope
Com cerveja artesanal, food truck e programação infantil. A partir das 14h, no espaço MeuChope. Av. Desembargador Lyrio, 390, Mata da Praia, Vitória. Entrada franca.
Festival Viva Raul
Evento possui formato híbrido, com programação online e presencial. A programação musical presencial começa às 19h, com MPBlues, interpretando Raul Seixas e Sérgio Sampaio. Local: Pousada Terra Mar Uirapurú, nº01, Enseada das Garças, Praia Grande, Fundão. Ingressos: R$ 25 (para os dois dias de evento), à venda no site sympla.com.br.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Para rir
Minha Vida, Minha Quebrada
Com Bruno Henrique. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Especial
Pet Fair ES
Evento com novidades em produtos e serviços para animais de estimação, recreação, competição de tosadores, "aurraiá", ciclo de palestras, desfile de pets e tutores e feira de adoção. A partir das 13h, no Centro de Convenções de Vitória. R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site sympla.com.br.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos, com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menores de 5 anos deve estar acompanhado de um adulto responsável não pagante.
Tarde Encantada
Com espetáculo "Os Três Porquinhos e o Lobo Bom". Com sessões às 15 e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca.
Diversão na Praça - Arraiá do Diversão
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas típicas de festa junina. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Diversão no Mestre
Com brincadeiras típicas de festas juninas. A partir das 15h, no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Exposições
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda as sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.