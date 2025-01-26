Falamansa e outros shows gratuitos pela Grande Vitória agitam o domingo (26)

Shows
Delírio Tropical
O que é? 2010-2020 (pop, nova MPB e lo-fi). Atrações: DJ residente: Larissa Tantan (9h30), Leozinho & convidados (10h), Banda de Congo Beatos de São Benedito (13h), Bateria da MUG (14h), Bella Mattar part. Mariana Coelho (15h30), Samba Crioulo (17h30), Flávia Mendonça part. Fernanda Pádua (20h). Entrada: gratuita. Horário: a partir das 9h30. Endereço: Arena de Verão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, localizada na Praia de Itapuã.
Arena de Verão de Vitória
O que é? Shows gratuitos de Marcelo Ribeiro (18h) e banda Falamansa (20h). Entrada: gratuita. Endereço: Arena de Verão de Vitória. Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.
Especial
Vibra Rock Brasil
O que é? Aquecimento do festival Vibra Rock no Sem Freio. Atrações: 90etal e com participação de Dona Fran, Petronio do Ubando, Wilker da Dublin, Marcelo da Fixer e Marcelo Pratti da Beat Locks. Horário: a partir de 12h. Entrada: gratuita. Local: Sem Freio atrás do Bobs – Praia do Canto.
Festival Parque Aberto
O que é? Ensaio aberto da MUG na Parque Cultural Casa do Governador. Horário: 8h às 17h. Entrada: Gratuita. Os ingressos devem ser retirados pelo site do parque. Rua Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha.
Festas e baladas
Deixa em off
O que é? Samba e pagode no Gordinho Praia do Canto, com Frazão e convidados. Horário: 20h. Ingressos: entrada gratuita até 22h. Local: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Coladinho com Você
O que é? DJ Anaca (set de Brasilidades) e Damn Leo (pop). Horário: das 16h às 20h. Ingressos: R$15. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória.
Cheers of the Samba
O que é? Festa de pagode no Repique Samba Lounge, com Glauco, Lleon, Lécio Soares, Suelen Nascimento. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Para com isso!
O que é? Festa de pagode com Leo Samba, Samba On, Nesse Clima, DJ Fabrini, DJ Yuri e Nikão no Correria Music Bar. Horário: 22h. Ingressos: R$ 30 (homens) e mulheres têm entrada gratuita. Open bar de 22h a 00h. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Pagode do Mãe Joana
O que? Uma noite repleta de pagode e funk para embalar o domingo na Garden. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pelo site Zig.Tickets. Horário: 20h. Endereço: Avenida Champagnat, 620, Praia da Costa, Vila Velha.
Leq'Samba
O que é? Gravação audiovisual com o grupo de pagode Leq'Samba, Nesse Clima e DJ Chocolate no Santo Botequim. Horário: 17h. Ingressos (1° lote): R$ 20. Endereço: Santo Botequim - Rodovia Serafim Derenzi, 0 - Santa Martha, Vitória.
Mauka Ocean Club
O que é? Samba com o Grupo Vou Zuar no Mauka Ocean Club. Horário: 15h. Ingressos (1° lote): R$ 50 no site Zig Tickets. Endereço: Mauka Ocean Club, Areia Preta, Iriri.
Música ao vivo
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo de Gabz e Luuh. Horário: 14h. Funcionamento: segunda a quinta, das 10h às 18h; sexta a domingo, das 10h às 20h. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Ilha do Boi, Vitória.
Ipanema Bar e Restaurante
O que é? Apresentação ao vivo de Du Nosos Jeito. Horário: 18h. Funcionamento: quarta e quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h; e domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória.
Seu Joaquim Bar e Restaurante
O que é? Apresentações de pagode. Atrações: Samba da comunidade, Samba Jr., DJ Leandro Netto, Pedala Samba e transmissão de jogos. Horário: a partir das 15h. Entrada gratuita com nome na lista, das 15h às 17h, e R$ 30, das 17h às 18h30. Funcionamento: das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória.
Ciça Chadô
O que é? MPB na A Oca. Ciça Chadô com Ananda Tores. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pub 426
O que é? Beatles na calçada com Beatclub no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brizz
O que é? Choppsamba no Brizz. Horário: 13h. Entrada gratuita. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Funcionamento: a visitação será todos os dias das 9h às 19h. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Endereço: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Teatro
Tarde Encantada
O que é? Teatro infantil gratuito. Sinopse: Chapeuzinho Vermelho está a caminho da casa da vovó, levando uma cesta cheia de guloseimas. Mas cuidado! O lobo esperto está por perto, tentando enganá-la. Com coragem e esperteza, ela descobre que, na floresta, nem tudo é o que parece. Uma história cheia de emoção, aprendizado e diversão para toda a família. Horário: sessões às 15h e 16h. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Diversão Montserrat
O que é? Evento de férias com a temática da Galinha Pintadinha. Neste sábado terá encontro com a personagem Galinha e pinturinha de rosto. Horário: a partir das 16h. Evento gratuito com retirada de ingresso via Sympla. Local: Shopping Montserrat.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Diversão na Praça
O que é? Recreação para crianças com oficina de dedoche do lobo, historinhas do bosque, brincadeira das frutas e pula-pula. Ingressos: Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Horário: 17h às 20h. Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1.
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