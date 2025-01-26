Falamansa e outros shows gratuitos pela Grande Vitória agitam o domingo (26)

O que é? Teatro infantil gratuito. Sinopse: Chapeuzinho Vermelho está a caminho da casa da vovó, levando uma cesta cheia de guloseimas. Mas cuidado! O lobo esperto está por perto, tentando enganá-la. Com coragem e esperteza, ela descobre que, na floresta, nem tudo é o que parece. Uma história cheia de emoção, aprendizado e diversão para toda a família. Horário: sessões às 15h e 16h. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.

