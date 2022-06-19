Domingo (19) tem banda Casaca e Thiago Martins no ES; veja agenda

Shows
Tardezinha do Lets
Com Thiago Martins. A partir das 16h, no Lets Colatina, Av. Fidelis Ferrari, Castelo Branco, Colatina. Ingressos: R$ 30 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Banda Casaca
A partir das 18h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Quintal do Defume's
Com LeqSamba, Samba Crioulo e Dj Laion. A partir das 12h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Grupo Zazueira
A partir das 15h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Deixa em Off
Com Frazão, Sué, JV de VV e Dj Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 22h.
Domingo no Giga
Com Nando Xavier. A partir das 12h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5.
Especial
Arraiá da Cidade
Com quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, cerveja artesanal e programação musical. Abertura às 17h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Às 19h, quadrilha com Grupo Amor Caipira e às 19h30, show com grupo Nordeste na Mente. Entrada franca.
Para rir
Tô (Quase) Pronto
Noite especial para novos humoristas com Diogo R. e Daflon. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 2 e 1kg de alimento não perecível, à venda no site vixcomedy.com.br.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40, por 40 minutos, com taxa de R$ 1 cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço totalmente interativo que conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança, com tempo de permanência de 30 minutos, contados a partir da validação do bilhete. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA, ou diretamente na bilheteria. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.
Tarde Encantada
Show dos Palhaços - Em Busca da Nuvem de Algodão. Com sessões às 15 e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação infantil, com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Praça do Shopping Praia da Costa. Piso L1, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Diversão no Mestre
Recreação infantil com temática de festa junina. A partir das 15h, no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e, das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda às sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.