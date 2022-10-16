Domingo (16) tem teatro, samba e reggae no ES; veja agenda

Festas e festivais
Oktoberfest Domingos Martins
Com 11 cervejarias, 76 apresentações musicais e gastronomia alemã. No Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Às 12h, almoço típico alemão; às 14h, Grupo de dança Pietra Azzurra; às 15h, Banda Frohlich; às 17h, Grupo de dança Pietra Azzurra; às 18h, Banda Samba Jr.; às 20h, Grupo de dança Pietra Azzurra; às 20h30, Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino); e, às 21h, Banda The Crew. Entrada: R$ 25 (meia/ 1º lote) e R$ 180 (combo todos os dias). À venda no site Superticket. Até 23 de outubro.
10º Degusta Beer
São nove dias de festival com 12 Cervejarias Artesanais e 12 barracas com o melhor da comida de rua, espaço kids para criançada e diversas atrações musicais. A partir das 17h, no Estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo. Às 19h30, show com Nano Vianna, e, às 21h30, Rastaclone. Entrada franca.
44ª Festa da Polenta
Com dança, comida típica, eleição de rainha, o famoso tombo da polenta e música. No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante. A partir das 9h, Missa na igreja matriz; às 11h, almoço típico e show com Leandro Bellumat; às 13h, apresentação do Grupo Dei Bambini; às 13h40, apresentação do Coral Sol da Manhã; às 14h20, apresentação do Gruppo Folkloristico Granello Giallo; às 15h20, show com Toni Boni; às 15h20, Tombo da Polenta; às 17h30, show com Ragazzi dei Monti; e, às 19h30, show com Forró Numa Boa. Entrada: R$ 10 (meia), à venda no site Tiketo e na bilheteria do evento.
Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal
Com 14 cervejarias capixabas, gastronomia, competições e shows musicais. No Parque da Prainha, em Vila Velha. A partir das 11h, abertura; às 11h30, Chico Chagas; às 14h30, Banda 522 e, às 17h, fim das festividades. Entrada franca.
Festival do Camarão
Com estandes gastronômicos, shows folclóricos e performances musicais. Tudo isso no espaço especial montado na Avenida Cricaré em Conceição da Barra. A partir das 12h, Junior Lopes e Manu; 14h, Banda Agitu’s; 17h, Explode Samba e, às 20h, Renato.
Festival Capixaba de Frutos do Mar
Com gastronomia, aulas de culinária, exibição de filmes, projetos educativos e show com Quintal e Samba. Na Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar. Avenida Dom Helvécio, Praia de Costa Azul, Iriri. A partir das 12h, abertura da praça com show de Eliana Sabino, em tributo a Alcione, e, às 15h, show de Talentos no Palco Livre e Voz e Violão com Delcimar.
Churrasco do Celim
Com Iclas Sorriso e Sem Medida. A partir das 13h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres, homens pagam R$ 10.
Deixa Em Off
Com Frazão, Bruno Macedo e DJ Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Pagode do Correria
Com D'Moleque, Primeira Classe, Sem Medidas, Pagolife, Muleke 027, Samba On, Choppsamba e Nesse Clima. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Especial
Festival Nacional de Teatro de Vitória
São 22 espetáculos em vários pontos da Grande Vitória, além de homenagens e oficinas. Com as peças "Jubarte - Uma Aventura Oceânica", às 16h, e "Kondima Sobre Travessias", às 19h30. No Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos que se conectam e se complementam, tudo dentro do universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (até 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos); e R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$ 1 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um responsável não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora), disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos), com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$ 8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Oficina de culinária para crianças
A partir das 13h, no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Tarde Encantada
Com espetáculo Show da Tina. Com sessões às 15h e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições podem feitas pelo site do Shopping. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia. Piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Diversão no Mestre
Com oficina de pintura de gesso. A partir das 15h, no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriado, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: "Como se tornar um chefe", "O look do chef", "Conheça os Indispensáveis", "Os facilitadores", "Descobrindo o mundo de aromas e sabores", "As vedetes da cozinha" e, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site Lebillet.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.