Domingo (14) com show de Pele Morena e festival de churrasco em Vitória; agenda

Shows
Boulevard Festival
De 11 a 14 e 18 a 21 de abril com opções gastronômicas. No domingo, conta com shows de Pele Morena (18h30) e Pagolife (20h30), no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Horário: 17h às 0h. Entrada gratuita. Classificação livre.
Especial
Carnivoria
O festival conta com mais de 6 toneladas de carne. No sábado (13) e domingo (14), das 12h às 22h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
Na Brasa Rock Beer
O festival contará com shows musicais de rock durante os três dias de evento. Com Pic Nic Dogs, Marcos Bifão, Projeto A3, Vinícius Ayres e Laís Stone. Ainda, o Na Brasa oferece aula-show, espaço kids e comidas de rua. De sexta (12) a domingo (14). Horário: a partir das 12h. Local: Praça da Paz, Centro de Aracruz.
Festas e música ao vivo
Tardezinha da Boa
Com Samba de Dom, a partir das 16h, no Quintal da Boa. Av. Antônio Teixeira de Almeida, 1173, Bubú, Cariacica. Ingressos: R$ 25 (pista/meia) e R$ 50 (camarote/meia), à venda no site da Zigtickets.
Sunsetzinha
Com Marol Raíz e Banda, Elison, Salaa, Branches e Stoffel, a partir das 16h30, no Bermudas Bar. R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Beatles na Calçada
Com Gabriel Abaurre & The Singles. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba do Joca
Com Joca, Zenilso e Jay Sant, a partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com Frazão e Pagode & Cia, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 22h.
Domingo sem Freio
Com Primeira Classe, a partir das 23h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 0h.
Diversão
Exposição Internacional – Dragões
Exposição internacional, inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17:00horas até às 00:00. Sábados e Domingos a partir das 12:00 horas até às 00:00hr. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Tarde Encantada
Espetáculo O Mágico de Oz Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz, quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Eles viajam para encontrar o Mago Oz e no caminho encontram um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que quer coragem. Data: domingo (14) Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Link para as inscrições aqui. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de espantalho - Jogo da memória - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Gratuito.
Galáxia Kids
Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05 Local: Shopping Moxuara, piso L2. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos.
Moxuara Kids
Teatro Os Três Porquinhos. Horário: a partir das 15h Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Inscrições no sympla. Gratuito.
Aventura Pirata
Brinquedo composto por infláveis, circuito de obstáculos com piscina de bolinhas e escorregador na temática pirata. Data: todos os dias, até 31/05 Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos - piso L1. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados (11h as 22h) Valor: a partir de R$ 40,00 por 30 minutos.
Exposições
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Juruti-Festival das Tribos
Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
“O Fabuloso Mundo das Cores”
Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no MAES. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
De Pixel em Pixel
No espaço multicultural, Casa Flor, de 14h às 20h. R. Gama Rosa, 231, Centro de Vitória.