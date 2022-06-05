Domingo (05) tem Santa Jazz, Macucos e Amaro Lima; veja agenda

Especial
Santa Jazz
A partir das 12h, apresentação da FAMES Jazz Orquestra. Às 13h30, Roger Bezerra, e, às 15h, Tony Gordon. Endereço: Parque de Exposição, Montanha, Santa Teresa. Ingressos: R$ 25, à venda no site lebillet.com.br.
TASTE LAB FESTIVAL
Evento itinerante que conta com 15 stands gastronômicos, além de cerveja artesanal e programação musical. Na área externa do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. A partir das 13h30, DJ Gabriel Reis, às 16h30, Cadu Caruzo, e, às 19h30, Amaro Lima. Entrada franca.
Festival da Baleia
Evento marca o início da temporada de baleias no Espírito Santo. Com Macucos, Xá da Índia, Chorou Bebel e DJ Zappie. A partir das 17h, no Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória.
Música
PagoSamba do Defume's
Com Samba Crioulo, Freelance e DJ Laion. A partir das 12h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Roda de Samba
Com Herlon, Alisson do Banjo, Samba Junior e DJ Marcello Sampaio. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até as 19h.
Domingo no Gordinho
Com Maycon Sarmento, Sambadm, Dj Residente e Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 22h.
Pagode do Correria
Com D'Bem Com a Vida, Dj Nenenzão e Puro Estilo. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (1º lote/ até meia-noite) e R$ 30 (2º lote). Informações: (27) 99719 1342.
Domingo no Giga
Com Gabriel Pagio. A partir das 12h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40, por 40 minutos, com taxa de R$ 1 cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço totalmente interativo que conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança, com tempo de permanência de 30 minutos, contados a partir da validação do bilhete. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA, ou diretamente na bilheteria. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.
Diversão na Praça
Recreação infantil, com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Praça do Shopping Praia da Costa. Piso L1, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Tarde Encantada
Com Show da Tina - Música é Brincadeira. Com sessões às 15 e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca.
Diversão no Mestre
Recreação infantil com temática de festa junina, oficinas e brincadeiras de pescaria. Com sessões às 15h e às 17h30, no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Arte no Parque
Com contação de história, atividades infantis e show musical. A partir das 10h, no Parque da Prainha em Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e, das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda às sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.