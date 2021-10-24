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Agenda

Dia 14 de novembro será agitado por show da banda Skank em Vitória

O evento ainda terá participação de Silva e Sambasoul; confira a agenda

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 11:06

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR 

Skank, Silva e Samba Soul

A partir das 17h, na área verde no Clube Alvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória). Ingresso: R$ 70 (pista, meia, lote 1); R$ 140 (pista, inteira, lote 1); R$ 70 (pista, meia-solidária, lote 1); R$ 100 (área vip, meia, lote 1); R$ 200 (área vip, inteira, lote 1); R$ 100 (área vip, meia-solidária, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18.

Tiee

Mais Primeira Classe e LeqSamba. A partir das 20h, no Gordinho Sambão (R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 60 (pista, meia, lote 2); R$ 120 (pista, inteira, lote 2); R$ 120 (camarote, meia, lote 2); R$ 240 (camarote, inteira, lote 2). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos.

ESPECIAL

De Volta Para o Degusta

O Festival de cerveja artesanal ocorre nos períodos de 4 a 7 e 11 a 14 de novembro, com diferentes shows para animar a galera. Ocorrendo no Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha), sempre das 17h às 00h, a entrada do evento que casa gastronomia, música e muita cerveja é gratuita. Confira a programação artística do dia:

EXPOSIÇÕES 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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