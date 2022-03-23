Concerto da Oses, Forró do Correria e mais atrações agitam a quinta (24)

Especial
St. Patrick's Day - Treim Caipira
A partir das 17h, na Cervejaria Bigos. R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. O evento tem chope verde de 300ml como cortesia para pessoas vestidas com blusa ou cartola verde. Entrada franca.
CINESESC GLÓRIA
Com o filme "No Rastro das Cargueiras". A partir das 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (comerciário, meia e empresários), R$ 6 (dependentes e conveniado) e R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub, R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Concerto
Série ‘Concerto Sinfônico’
Com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e participação do maestro Roberto Tibiriça e solo de Diego Adinolfi. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia), à venda no site lets.events.
Shows e festas
Música Ao Vivo
Com Versão Brasileira. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
A quinta bom!
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações e reservas: (27) 99235.7121/ 3065.7673 ou 3065.4941.
Forró do Correria
Com Forrofiá e Isa Pegado. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h).
Super Quinta
Com Rayanne Meira e convidados. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Quinta Country do Hangar
Com Forró Viremexe. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra.
Divino Acústico
Com João Pedro. A partir das 19h, no Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.
Josh Simom
A partir das 19h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Quinta Clássica com jantar temático
A partir das 19h, no Bistrô & Ateliê A Oca. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas: (27) 98825-6714.
Close de Quinta
Especial Long Set com Temponi. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20. Será cobrado comprovante de vacinação completo.
Cláudio Bocca
Com tributo ao Legião Urbana. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Dom Vinera
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas: (27) 99663-2104.
Forró de Quinta
Com Maria Linda. A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5.
Jardel Rock
A partir das 20h, na Cervejaria Incrível. R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert: R$ 7.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.