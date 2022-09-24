Caetano, BKDP e Erasmo movimentam o sábado (24) no ES; veja agenda

Shows e festivais
Caetano
Neste sábado (24), o cantor Caetano Veloso traz a sua turnê ''Meu Coco'' para a capital capixaba, Vitória. Caetano se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro, a partir das 21h. O show traz peças marcantes do álbum de 12 faixas, que dá nome à turnê, além de músicas marcantes de sua carreira. Ingressos: R$ 345 a R$ 690 (cadeiras ouro); R$ 299 a R$ 598 (cadeiras prata); R$ 253 a R$ 506 (cadeiras bronze) e R$ 460 (cadeiras premium) no site Blue Ticket.
Bekoo das Pretas
O BKDP Festival é promovido pela Instituição Das Pretas, que prega o protagonismo negro feminino e periférico na sociedade. É o único festival capixaba 100% preto e composto por uma line up 80% formada por identidades femininas. O evento acontece nos dias 24 e 25 de setembro, no estádio Kleber Andrade. No primeiro dia, a lineup é composta por Rare Boy, DJ Suburbia, Afari, Dudu, VK Mac, Jone BL, Flora Matos, Gegeo, Slipmami, DJ Miria Alves, Baco Exu do Blues, Liniker, Gustavo Brabo, Tati Quebra Barraco, Jeffinho Faraó e MC Penelope. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) no site Super Ticket. Endereço: rua Adenis Paulo Filho, Rio Branco, Cariacica.
TendaLab
O sábado (24) é o último dia do TendaLab, evento que planeja conectar o público com a música brasileira. O festival é um projeto irmão do Festival de Cinema de Vitória. As atrações que finalizam o evento são Erasmo Carlos, Maíra Freitas & Jazz das Minas e Johnny Hooker. O evento começa a partir das 22h e a entrada é franca. Endereço: Parque da Prainha, em Vila Velha.
Festival de Cinema
A 29ª edição do Festival de Cinema de Vitória acontece a partir das 14h, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. A programação começa às 10h e conta com debates no Golden Tulip Porto Vitória, exibição de filme, homenagem a Sebastião Ribeiro Filho e uma cerimônia de premiação no Centro Cultural Sesc Glória. ara conferir a programação completa, acesse o site do Festival. Endereço Sesc Glória: av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro.
Adoção de animais
Adoção pet
Das 13h às 17h, o Shopping Mestre Álvaro estará com uma feira de adoção de animais no pátio do piso L3.
Exposição
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Primavera do Mestre
Evento em comemoração à chegada da primavera, com exposição e feira de flores e plantas, Combiousa e oficinas gratuitas de kokedama (arranjos aéreos para plantas) e jardinagem. Horário: 14h às 22h, no Shopping Mestre Álvaro. Entrada gratuita. Oficina de Jardinagem: dias 24 e 25, das 15h às 16h. Oficina de Kokedama: dias 24 e 25, das 16h às 17h . Classificação: a partir de 6 anos. As inscrições devem ser feitas clicando aqui.
Mundo Nerd
3ª Feira Literária de Cariacica
Realizada pela Academia Cariaciquense de Letras, a Ficari acontece na Faculdade Pio XII, em Campo Grande, a partir das 13h. O evento contará com diversas atividades como lançamento de mais de 20 obras escritas por autores locais, exposições e contação de história. A cultura oriental é o tema desta edição. Entrada franca. Endereço:
Aquecimento Geek Universe
Evento Geek com jogos X1, freeplay, kpop, cosplay e outras atividades. A programação se inicia às 11h e o evento é gratuito.
Festas e baladas
Banda Malacaxeta
Axé, lambada, carimbó e samba a partir das 18h na Casa de Bamba, em Vitória. Valor do couvert não informado. Endereço: rua Gama da Rosa, 154, Centro.
Balada sertaneja
A partir das 19h, o Botequim do Celim recebe Matheus & Renan e João Felipe & Rafael. Endereço: rua Ana Siqueira, 3573, Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912.
Forró e sanfona
A partir das 20h, o D'graus Bar e Botequim recebe o cantor Donato Fontana. Endereço: rod. do Sol, 2652, Itaparica, Vila Velha. Couvert R$10.
Samba & Pagode
A partir das 20h, o Gordinho Praia do Canto recebe o Grupo Sem Medida, Pagode & Cia e DJ Residente. Entrada gratuita até às 21h. Depois, os ingressos variam entre R$30 (pista) e R$50 (VIP). Endereço: rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Tá em casa!
O grupo SDG, DJ Luuh, Beleite, Cariello e Pedro & Lucas recebem o público no Embrazado, em Vitória, a partir das 20h. Lounges: (27) 99258-3846. Ingressos do 2° lote: R$30 (meia) e R$60 (inteira) no site Super Ticket. Endereço: rua Joaquim Lírio, Praia do Canto.
Sábado no Let's
Juliano Couto, DJ Britis, DJ Gaabz e DJ Paulo (residente) fazem o sábado do Let's Colatina. Informações: (27) 99510-4508. Entrada por R$20 até 00h. Nome na lista no site Events VIPme. Endereço: av. Fidelis Ferrari, Castelo Branco, Colatina.
Emesqaeda
A partir das 23h, Cariello, RZ, K7, Dione e Thiago e um DJ Residente te esperam na Casa Hitz! Endereço: rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, em Vitória. Lista promocional para a festa no site VIPme até 00h.
A Ressaca
A partir das 23h, a Woods Vitória solta o som com Higino & Gabriel, DJ Gustavo O Brabo, DJ Dhiego Viana e Belucio. Ingressos: R$30 (pista) e R$60 (camarote), com nome na lista pelo site Clic Reserva. Endereço: av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
Sertanejo
Festa com muita música sertaneja com Rayanne Meira, Eder Araújo e Felipe Brava a partir das 21h, na Wanted Vitória. Endereço: rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Valores não divulgados.
Maratona do Barril
A partir das 18h, o grupo Pixote, 2L de VV, Wintena, 100 limites e LeBarch estarão no Laguna Lounge, em Linhares. Ingressos: R$50 (único/2° lote) no site Super Ticket. Endereço: bairro Colina, Linhares.
Scandalo
A partir das 23h, o funk, eletrônica e Hip Hop vão esquentar a Pink Elephant. MC TH, DJ Lukão, DJ Koreia, Edin e DJ VK são os responsáveis por agitar a festa. Ingressos: R$50 (pista meia e/ou solidária); R$100 (pista inteira); R$80 (mezanino meia e/ou solidária) e R$160 (mezanino inteira) no Super Ticket. Endereço: rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória.
Turma do Modão
A partir das 22h, Carlinhos Rocha, Cleiton & Camargo e a banda Modão Du Bom vão agitar a Arena North Star, em Colatina. Ingressos: R$ 30 (meia/1° lote) no site Le Billet. Endereço: av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina.
Piseiro do Caixote
A partir das 21h, a Vila do Caixote recebe Paula Rodrigues, Bonde Forrozão e Junior DJ. Ingressos promocionais por R$ 10 até encerrar o lote promocional sem aviso prévio no site Le Billet. Mulheres não pagam até às 22h com nome na lista e homens pagam R$ 10 com nome na lista (deve ser enviado por direct do Instagram), que se encerra às 19h. Endereço: av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra.
Baile do Dornellas
A partir das 10h, a festa no Spettus Club é regida por Jottapê MC, Sué, Glauco!, DJ Koreia e Giselle Dário. Ingressos: R$ 30 (pista/inteira) e R$ 60 (área VIP/inteira) no site Super Ticket. Endereço: rua João Germano de Melo, Jardim Atlântico, Serra.
Brasil Jamaica
O festival de reaggae do Espírito Santo, Brasil Jamaica, comemora seus 26 anos no Ilha Shows, a partir das 21h. A line up é composta por DJ Bombril, Adão Negro, MR Dedus, Julian Marley e Cidade Verde. Ingressos: R$ 80 (pista meia e/ou solidária/3° lote); R$ 100 (frontstage/camarote meia e/ou solidária/3° lote) e R$ 200 (frontstage/ camarote inteira) no site Super Ticket.
Nosso Doce Encontro
Muito pagode e curtição a partir das 22h na Matrix Music Hall. Apresentações de Gustavo O Brabo, Doce Encontro, Nesse Clima, Pele Morena, Samba JR e D'Moleque. Ingressos: R$ 40(pista/meia); R$ 80 (pista/inteira); R$ 70 (área vip/meia); R$ 140 (área vip/inteira); R$ 100 (mezanino/meia) e R$ 200 (mezanino/inteira) no site Super Ticket.
Música ao vivo
Som no Praia
Show ao vivo com Isaac Amorim no Shopping Praia da Costa, a partir das 18h. Evento gratuito.
Música no Pátio
Show ao vivo com a banda Herança Negra, a partir das 20h, no Shopping Mestre Álvaro, no piso L3. Entrada franca.
Sábado é Show
O cantor gospel Maurício Paes se apresenta na praça de alimentação do Shopping Moxuara, a partir das 18h. Evento gratuito.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: “Como se tornar um chefe”, “O look do chef”, “Conheça os Indispensáveis”, “Os facilitadores”, “Descobrindo o mundo de aromas e sabores”, “As vedetes da cozinha” e, no fim, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site lebillet.com.br.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas no Shopping Praia da Costa, piso L1, das 17h às 20h. As atividades são oficina de fita, brincadeiras de circo, calça do palhaço, pula-pula e encontro com o palhaço. A recreação é gratuita.