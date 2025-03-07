Breno e Bernardo, ressacas de carnaval e festival de sorvete agitam a sexta (7)

Shows
Clube A - Sertanejo
O que é? Festa com DJ Leandro Netto, Luccas e Filipe, e Breno e Bernardo. Horário: a partir das 22h. Onde: Clube A - Rua Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Lista promocional (22h até 23h30): R$ 30 (dinheiro) e R$ 35 (cartão).
Especial
Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes
O que é? De 20 de fevereiro a 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
Contação de Histórias, com Adélia Oliveira
O que é? Oficina de Contação de Histórias, com Adélia Oliveira. Horário: 15h. Local: Sesc Glória, Teatro Virgínia Tamanini. Ingressos gratuitos na plataforma Lets ou presencialmente na bilheteria do Sesc Glória mediante disponibilidade.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Festas e baladas
BASS - Ressaca do Carnaval
O que é? Festa com DJ's Bero Costa, Beleite, Siri, Marcão e Luuh. Horário: 23h. Endereço: Garden Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Ressaca de Carnaval - Bar da Madeira
O que é? Festa com Diego Rodrigues. Horário: 21h. Endereço: Bar da Madeira. Avenida França, 0 - Novo Horizonte, São Mateus. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Selva-okê
O que é? Karaokê na A Selva. Horário: 20h. Entrada: gratuita. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Ritmado
O que é? Balada a partir das 18h, no Barlavento. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Endereço: Av Dante Michellini, Quiosque 1 - Mata da Praia, Vitória.
Farofada
O que é? Festa de Pop, remixes e bagaceiras. Horário: a partir das 22h, no Fluente. Entrada: Os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Eufórika + Especial Justin Bieber
O que é? Festa de Pop, remixes e kpop. Horário: a partir das 23h, no Bolt. Entrada: Os 50 primeiros entram de graça, após R$ 25. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória.
I Am the Samba
O que é? Samba e pagode com Samba Jr. e D'Moleque, no Gordinho Praia do Canto. Horário: a partir das 21h. Ingressos: entrada gratuita até às 23h. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Todo Carnaval tem seu Fim!
O que é? Show especial com tributo a Los Hermanos com Norbim, no Brizz. Horário: a partir das 19h. Couvert: R$ 15, a partir das 19h. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Casa de Bamba
O que é? Samba e muita música. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 18h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Pub 426
O que é? Apresentação ao vivo com Banda 027 no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Enredo Botequim
O que é? Samba com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Denilson Denal, no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
MPB na Curva
O que é? Apresentação ao vivo de MPB, com Vinicius Caranga, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02 Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Nave Planetária, o primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil
O que é? O Shopping Praia da Costa vai receber, entre os dias 1º e 30 de março, a exposição Nave Planetária, o primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. O evento é gratuito e promete encantar visitantes de todas as idades com tecnologia importada, projeção Full HD e uma cúpula climatizada, que acomoda até 25 pessoas por sessão. Horário: As exibições ocorrem a cada 40 minutos e duram 30 minutos. Durante as sessões, serão exibidos seis filmes sobre o universo, abordando temas como a formação dos planetas, o Big Bang e a exploração espacial. Ingressos: Os ingressos podem ser retirados pelo aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Diversão
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Vila Parque Boliche, Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
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