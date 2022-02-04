Agenda cultural

"Baile da Japa" reúne Dj's no Matrix Music Hall nesta sexta-feira

Evento promete agitar a noite do capixaba. Veja essa e outras atrações para de diversão
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 17:55

Show

Baile da Japa - A Mãe tá On

Com D'Bem Com a Vida, Dj Brenin, Dj Gabriel P, Mc Teus Cabeça do MDG, Dhiego Beats, Dj Navi Dj Tm e Dj Dhiego Viana. A partir das 22h, no Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 20 (pista) e R$ 40 (área vip), à venda no site lebillet.com.br.

Rodrigo Benevenuto

A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Projeto Ensaios

Com Maracangalha. A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.

Glow Neon Party

Com Dj Luke, Dj Fred Rigoni, Dj Rodrigo Resende e Dj 4LÊ, Dj Marinna. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 20 (pista) e R$ 40 (open bar).

Brisa Star

A partir das 23h, no B27 Beach Club Siribeira Iate Clube. R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 60 (pista) e R$ 160 (camarote), à venda no site superticket.com.br.

Festival Gastronômico Sabores da Serra

O evento está montado na Praça Encontro das Águas, na Av. Abido Saad, Parque de Jacaraípe, na Serra, em uma área de 22 mil metros quadrados, com atrações gastronômicas e shows, além de espaço para crianças. Programação: às 19h, show com Black do Acordeon, às 20h, apresentação Infantil, às 21h, show com Glauco. Entrada franca.

E aí, sextou?

Com Diogo Rosa, Hebert Cruz, Haeckel Ferreira e Rafael Oliveira. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site vixcomedyclub.com.

Kantaê

Palco liberado para o público soltar a voz, valendo prêmio especial. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15.

Freaky Friday

Long set com Madson, além dos Dj's Farah, Moreno Loss e Lucas B. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

Meu Hit é Pop!

A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha. Ingressos: R$ 30, à venda no site sympla.com.br.

Sextinha

Com Akilla, Sué, Dj Laion e Freelance. A partir das 21h, no Let's Vila Velha. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha.

