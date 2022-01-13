Arena de Verão em Vila Velha traz roda de conversa nesta quinta (13)

Eventos
Arena de Verão
Arena montada na Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat. Às 17h, roda de conversa com a Coordenação de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (CEAFRI). A entrada é franca.
Verão Viva Praça do Papa - Escola de forró
Com Forró S/A. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Degusta Sunset
Com doze cervejarias, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinks e área kids. Além de show da banda Casaca, às 21:30. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada franca.
Exposição “Black is Beautiful”
Artista Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Shows
Made in Funk
Com Koreia Dj, Belucio, Gustavo o Brabo e Leqsamba. A partir das 20h, no Let's Vila Velha. Entrada franca até as 21h30. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 998877576.
Esquenta Brasil Roots 2022
Com Trio Dona Zefa, Trio Clandestino e Dj Fabrício Bravim. No Forró do Correria. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, disponíveis pelo telefone (27) 996457828.
Mary Amaral
Cantora traz Jazz, Bossa Nova e Samba. A partir das 20h, no El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória.
Baile da Nega
Com Dj Negana. A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5.
Misturadim
Com Junto e Misturado e Pagode e CIA. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP)
Quinta Country
Com Deejay Junior, Kadu Vieira e Ricardinho Rhayne. A partir das 21h , no Hangar Gastrobar. Bairro Colina de Laranjeiras, Serra.
Éder de Oliveira, JS do SM e Dj GCL do Martins
A partir das 22h, no Let's Guriri. R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus. Reservas e nomes na lista: (27) 998509556.
Di Lucca & Convidados
A partir das 20h, no Incrível House Brewery. R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert: R$ 7
Letícia Chaves
A partir das 18h30, no Pimenta Carioca. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Led Zeppelin Tributo
A partir das 21h, no Pub 465. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Quintas Intenções
Com Bellucio, Breno & Bernardo e Dj GG. A partir das 23h, no Wood's Vitória. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.