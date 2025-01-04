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Agenda cultural

Alok, Filipe Ret, Alexandre Pires e Nattan agitam o sábado (4) no ES

Dia ainda conta com show gratuito de Israel Novaes na Praia de Camburi, Trapland Festival em Meaípe e baladas pela Grande Vitória
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 06:01

Shows

Alok + Henry Freitas

A partir das 20h30, no P12 Guarapari. Rod. do Sol Km26 - Praia de Porto Grande - Guarapari. Ingressos: R$ 120 (meia) e R$ 130 (ingresso solidário), à venda no site da Brasilticket. 

Nattan

A partir das 21h, no Parador Guriri. Rua Darcy Natalino Formigoni, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 130 (vip), R$ 220 (front) e R$ 350 (open bar), á venda no site da Brasilticket. 

Alexandre Pires

A partir das 22h, no Multiplace Mais. R. A, 09 - Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 130 (área mais) e R$ 170 (camarote), à venda no site da Brasilticket. 

Filipe Ret

A partir das 21h, no Auê Guriri. Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 140 (meia) e R$ 280 (inteira), à venda no site da Brasilticket.

Di Propósito

A partir das 22h, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos a partir de R$ 65, á venda no site da Zigtickets. Veja a matéria de HZ. 

Trapland Festival

Com MC Cabelinho, Orochi, MC Maneirinho, Teto e Yunk Vino, a partir das 15h, no Brava Beach Club. Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari. Ingressos: R$ 120 (geral/solidário) e camarote esgotado, à venda no site da Zigtickets, 

Arena de Verão 2025

No sábado, contará com shows de Carlinhos Rocha (20h) e Israel Novaes (22h), na Orla de Camburi, em Vitória, em frente ao Hotel Aruan. Gratuito. Veja matéria de HZ. 

Festas e baladas

Bloco SambaJu

A partir das 16h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.

Roda de Samba Junior + Chopp Samba

A partir das 17h, no Encontro da Ilha. Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. 

Week Celebration Mex

Com Pagode do Bredin, Kaio e Kaíque, Jess Benevides e Dj Big, a partir das 19h, no Mex Guarapari. Rua Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 60 (pista) e R$ 80 (camarote), à venda no site da Zigtickets.

2000eTal #3

Com Karolla, Madson, Cris, Larux, Luke, Gramlik e Cuxa, a partir das 22h, na Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets. 

Baile Retrô – 2ª Edição

A partir das 22h, na Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.

Bayle

Com Bravado, Karolla e Ysa, a partir das 23h, no Bolt. Ingressos: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Punkadão

Com Thainan, 4Lê, Lunnão e Sabino, no Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Sambar I Love

Com Primeira Classe e D'Bem com a Vida, no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

Gordinho Praia do Canto

Com Leley e Pagolife, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Música ao vivo

Ipanema Bar e Restaurante

Com Pratikerê, a partir das 20h, no Ipanema Bar e Restaurante. R. Joaquim Lírio, 865 - Praia do Canto, Vitória.

Brasilidades

Com Tamiris Casotto, no A Oca, a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.

Pop & Brasilidades

Com Vinicius, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Rock

Com Picnic Dogs, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Arquivo do Samba

A partir das 20h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa 154, Vitória. Couvert: R$ 15.

Diversão

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Decoração de Natal – Circo do Noel

Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Decoração de Natal – Vila Encantada

Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.

Fábrica de Chocolate

Circuito divertido com brinquedos temáticos de doces e chocolates: escorregadores, pirulitos gigantes, cupcakes, diversos outros doces variados e espaço com bolinhas Data: todos os dias, até 05/01 Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h Local: Praça Central, Shopping Montserrat. Valores: a partir de R$ 45,00 por 30 minutos.

Galinha Pintadinha

Brinquedos infláveis e piscina de bolinhas com a temática da Galinha Pintadinha. Data: todos os dias, até 06/01. Horário: Seg a Quinta: 10h às 22h; Sexta e Sáb: 10h às 23h; Domingo: 11h às 22h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Valores: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos.

Feira de Adoção Pet

Horário: 12h às 18h, no Shopping Moxuara, piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

Exposições

Exposição Transitar o Tempo

Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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