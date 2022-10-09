Agenda: domingo (9) tem Festa da Polenta e roda de samba no ES

Para curtir
2ª Oktoberfest Vitória
Com muita cerveja, gastronomia típica alemã e apresentações musicais. No Parque Cultural Reserva Vitória, área localizada atrás do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. A partir das 11h, Happy hour OktoberFest com Pommerchor; 13h, samba Brenda Mozer; 15h, Pilger der Hoffnung; 16h, Os Germanos; 17h30, Concurso de chope a metro feminino; 18h, Samba Soul; 20h30, Concurso de chope a metro masculino; 21h30, Sambinha na palma. Entrada franca.
Oktoberfest Domingos Martins
Com 11 cervejarias, 76 apresentações musicais e gastronomia alemã. No Espaço Refrigerantes Coroa, Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. A partir das 17h, abertura dos portões e DJ Oktoberfest; 19h, Banda Os Germanos; 21h, Grupo de dança Grunes Tal; 21h30, Concurso de chope a Metro (masculino e feminino); 22h- Banda No Class; 0h, Grupo de dança Grunes Tal Schuhplattler; 0h30, Banda Like a Boss e às 2h30 fim das festividades. Entrada: R$ 25 (meia/ 1º lote), R$ 60 (combo de 07/ 10 até 09/10) e R$ 180 (combo todos os dias), à venda no site Superticket. Até 23 de outubro.
44ª Festa da Polenta
Com dança, comida típica, eleição de rainha, o famoso tombo da polenta e música. No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), Venda Nova do Imigrante. A partir das 09h, missa na igreja matriz; 11h, almoço típico e show com Leandro Belumat; 13h, apresentação do Grupo de Ballo Sempre Bello – APAE/VNI; 13h10, apresentação do Grupo de Dança dei Bambini; 13h40, apresentação do Coral Sol da Manhã; 14h20, apresentação do Gruppo Folkloristico Granello Giallo; 15h20, show com Ragazzi dei Monti; 15h20, Tombo da Polenta; 17h30, show com Toni Boni; 19h30, show com Michelle Freire. Entrada: R$ 10 (meia), à venda no site Tiketo e na bilheteria do evento.
É tudo pagode
Com Glauco. A partir das 18h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Churrasco do Celim
Com Iclas Sorriso e Grupo MLK 027, além de churrasco liberado até 16h. A partir das 13h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres a noite toda, homens pagam R$ 10.
Deixa Em Off
Com Frazão, Breno & Lucas e PH Dias. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Roda de Samba
Com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Junior e Leozinho. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Entrada franca até 19h. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória.
Pagode do Correria
Com Grupo Sem Medida, Carlos Magno e DJ Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 00h. Informações: (27) 99719-1342.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos) ); R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima de 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis no site Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina, chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$ 8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Tarde Encantada
Espetáculo Túnel Do Tempo e brincadeiras musicais. Com sessões às 15h e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha Inscrições podem ser feitas no site do Shopping. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: “Como se tornar um chefe”, “O look do chef”, “Conheça os Indispensáveis”, “Os facilitadores”, “Descobrindo o mundo de aromas e sabores”, “As vedetes da cozinha” e, no fim, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25.