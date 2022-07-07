Agenda de quinta (7) tem Arraiá Degusta, MotoFest e atividades para crianças

Música ao vivo
Darlin' Doll
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
De Rolê!
Com Samba Junior, Leley e Dj Laion. A partir das 18h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Super Quinta
Com Rayanne Meira e Elias & Geyel. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
A quinta bom
Com Dalzy Sales. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7.
Forró do Correria
Com Everton Coroné. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h) e R$ 15 (após 23h).
Grupo Nesse Clima
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Informações e reservas: (27) 99887-7576. Entrada franca até às 20h.
Jazz na Curva
Com Soul Bossa. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Festas
Arraiá do Degusta
Com cervejarias artesanais, espaço kids, pratos típicos variados, quadrilhas e programação musical. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Shows com Legado D` Luiz (19h) e Macucos (21h30). Entrada franca.
Close de Quinta
Pop, funk, electro e close hits. Especial Long Set com A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros) e R$ 20 (all night).
Para rir
VCC Para Maiores
Com Flávio Andrade, Guto Andrade e Kedny Silva. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Especial
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES pode ser visitada. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Concertos Sinfônicos
Com Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 12 (conveniado) e R$ 10 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc).
Exposição Geek
Com esculturas dos artistas Luiz Rafael e Larissa Rigo, reproduzindo personagens da cultura geek. No Shopping Moxuara. Piso L4, Hall do Cinepolis. Até 09 de julho.
Sarau da Barão - Especial 7 anos
Local ponto de encontro para escritores, poetas, artistas e amantes da literatura comemora 7 anos desde sua primeira edição com programação especial. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. A partir das 18h, feira poética; 19h, lançamento do Zine 7 anos do Sarau da Barão; 19h15, sarau; 21h, pocket show de encerramento com Duo Severino.
Iriri MotoFest
Evento organizado pela Associação de Motociclistas da Anchieta (Amoa), tem gastronomia, bandas de rock, passeio ciclístico e show de manobras. A partir das 18h, abertura do evento com Breno Motta; ás 19h, Banda Hellory; às 21h30, banda Pajocla. Inscrições pelo site iririmotofest.com.br. Entrada franca.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster” e “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” . No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30 e os domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h00 às 20h00. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60,00 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou 1 m de altura devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h no Museu Atelier Homero Massena. Prainha, Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as obras. De segunda a sexta das 10h até 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU). UFES, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371.
Exposição Bombeiros
Em comemoração a Semana do Bombeiro, exposição reúne imagens históricas da Corporação, equipamentos, manequins com novos uniformes e viaturas, além de demonstrações simuladas de atividades operacionais e novos caminhões expostos na entrada do Shopping Vitória. De 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de julho.