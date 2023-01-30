Lojas de móveis e decoração no ES dão até 70% de desconto em produtos

Lojas e marcas de móveis e decoração localizadas na Grande Vitória estão com promoções e descontos de até 70%, que chegam a mais de R$ 10 mil neste começo de ano, como é o caso da banqueta Easy, da loja Stampa, que está com a campanha "Renove seu design" para quem está querendo comprar, por um preço mais em conta, os desejados móveis assinados por designers, como Jader Almeida, Arthur Casas, Aristeu Pires, Studio Lattoog, Zanini de Zanine e Roberta Banqueri.
Outras lojas, como a Móveis Conquista , Arte Assinada e a Líder Interiores, também trazem peças em promoção como cadeiras e mesas de jantar para receber os amigos em casa, sofás e camas para reformular a decoração do quarto e almofadas e poltronas que complementam o visual da sua casa.
O mobiliário em promoção segue tendências da decoração, como o uso de cores brancas, suaves e neutras, que trazem amplitude, unidade e ajudam a dar uma sensação de frescor na casa, bem como desenhos e linhas ousadas, levando modernidade aos ambientes.
Separamos uma seleção especial de peças que pode ser o empurrão que faltava para quem estava buscando uma peça para complementar o cantinho favorito em casa. As lojas consultadas estão localizadas na Região Metropolitana de Grande Vitória e as promoções devem valer até fevereiro ou enquanto houver as peças em estoque.
Confira os produtos que estão em promoção:
Arte Assinada
- Mesa de jantar Leal
- De R$ 10.226 por R$ 7.669,50.
- Dimensões: 174 x 74 cm.
- Poltrona Horus
- De R$ 2.644 cada por R$ 1.983.
- Dimensões: 60 cm x 63 cm x 81 cm.
- Conjunto mesa Leal com seis poltronas
- De R$ 26.090 por R$ 19.567,50.
- Almofada laranja em algodão
- De R$ 220 por R$ 165.
- Dimensões: 0,50 cm x 0,50 cm.
- Almofada crua em algodão
- De R$ 260 por R$ 195.
- Dimensões: 0,50 x 0,50 cm.
- Almofada xadrez com aplicação de flor
- De R$ 280 por R$ 210.
- Dimensões: 0,50 x 0,50 cm.
Líder Interiores
As promoções vão até 12 de fevereiro de 2023.
- Sofá Hug de quatro lugares
- De R$ 15,6 mil por R$ 10.094.
- Cama Stole 160
- De R$ 9,5 mil por R$ 5.880.
- Cadeira de jantar Drop
- De R$ 2,4 mil por R$ 1.499.
- Dimensões: 48 x 56,5 x 82cm.
Stampa
Todas as peças da loja estão em promoção até dia 28 de fevereiro.
- Balanço Pêndulo Tidelli
- De R$ 12.417 por R$ 4.966,80.
- Banqueta Easy
- De R$ 14.506 por R$ 4.351.
- Aparador Zina
- De R$ 14.212 por R$ 8.527.
- Móvel Bar Ladrilho
- De R$ 17.439 por R$ 10.463.
- Carrinho-bar Zina, por Zanini de Zanine
- De R$ 8.761 por R$ 4.380.
- Cadeira Orelha
- De R$ 8.122 por R$ 4.873.
- Poltrona Vogue
- De R$ 8.644 por R$ 5.186.
Móveis Conquista
- Cadeira Alma com Braço
- De R$ 1.750 por R$ 1.399.
- Poltrona Luna
- De R$ 979 por R$ 899.
- Dimensões: 87 x 56 x 56 cm.
- Mesa de Canto REF 7333 Cinamomo com Aço Preto
- De R$ 760 por R$ 699;
- Dimensões: 60 x 50 cm.