Lojas de móveis e decoração no ES dão até 70% de desconto em produtos

As marcas estão apostando na liquidação de móveis destinados às salas de jantar e estar Crédito: Líder Interiores/Divulgação

Lojas e marcas de móveis e decoração localizadas na Grande Vitória estão com promoções e descontos de até 70%, que chegam a mais de R$ 10 mil neste começo de ano, como é o caso da banqueta Easy, da loja Stampa, que está com a campanha "Renove seu design" para quem está querendo comprar, por um preço mais em conta, os desejados móveis assinados por designers, como Jader Almeida, Arthur Casas, Aristeu Pires, Studio Lattoog, Zanini de Zanine e Roberta Banqueri.

Outras lojas, como a Móveis Conquista , Arte Assinada e a Líder Interiores, também trazem peças em promoção como cadeiras e mesas de jantar para receber os amigos em casa, sofás e camas para reformular a decoração do quarto e almofadas e poltronas que complementam o visual da sua casa.

O mobiliário em promoção segue tendências da decoração, como o uso de cores brancas, suaves e neutras, que trazem amplitude, unidade e ajudam a dar uma sensação de frescor na casa , bem como desenhos e linhas ousadas, levando modernidade aos ambientes.

Separamos uma seleção especial de peças que pode ser o empurrão que faltava para quem estava buscando uma peça para complementar o cantinho favorito em casa. As lojas consultadas estão localizadas na Região Metropolitana de Grande Vitória e as promoções devem valer até fevereiro ou enquanto houver as peças em estoque.

Confira os produtos que estão em promoção:

Arte Assinada

Conjunto de mesa de jantar com poltronas tem desconto de mais de R$ 6,5 mil Crédito: Arte Assinada/Divulgação

Mesa de jantar Leal



De R$ 10.226 por R$ 7.669,50.



Dimensões: 174 x 74 cm.

Poltrona Horus

De R$ 2.644 cada por R$ 1.983.

Dimensões: 60 cm x 63 cm x 81 cm.

Conjunto mesa Leal com seis poltronas



De R$ 26.090 por R$ 19.567,50.



Promoção de almofadas em algodão para dar aquele toque especial no quarto Crédito: Arte Assinada/Divulgação

Almofada laranja em algodão

De R$ 220 por R$ 165.



Dimensões: 0,50 cm x 0,50 cm.



Almofada crua em algodão



De R$ 260 por R$ 195.



Dimensões: 0,50 x 0,50 cm.



A almofada artesanal traz um aspecto mais personalizado à sala de estar Crédito: Arte Assinada/Divulgação

Almofada xadrez com aplicação de flor



De R$ 280 por R$ 210.



Dimensões: 0,50 x 0,50 cm.

Líder Interiores

As promoções vão até 12 de fevereiro de 2023.

O sofá Hug é de quatro lugares e está com desconto de mais de R$ 5,5 mil Crédito: Líder Interiores/Divulgação

Sofá Hug de quatro lugares

De R$ 15,6 mil por R$ 10.094.

Cama Stole 160 segue a tendência das tonalidades suaves para deixar o espaço mais clean Crédito: Líder Interiores/Divulgação

Cama Stole 160

De R$ 9,5 mil por R$ 5.880.

Cadeira de jantar Drop

De R$ 2,4 mil por R$ 1.499.

Dimensões: 48 x 56,5 x 82cm.

As cadeiras brancas dão um toque especial à sala de jantar Crédito: Líder Interiores/Divulgação

Stampa

Todas as peças da loja estão em promoção até dia 28 de fevereiro.

Balanço Pêndulo Tidelli tem desconto de mais de R$ 7,4 mil Crédito: Stampa/Divulgação

Balanço Pêndulo Tidelli

De R$ 12.417 por R$ 4.966,80.



O desconto da banqueta Easy é de mais de R$ 10 mil Crédito: Stampa/Divulgação

Banqueta Easy

De R$ 14.506 por R$ 4.351.



Aparador Zina está com mais R$ 5,6 mil de desconto Crédito: Stampa/Divulgação

Aparador Zina

De R$ 14.212 por R$ 8.527.



Este móvel está com 40% de desconto na loja Crédito: Stampa/Divulgação

Móvel Bar Ladrilho

De R$ 17.439 por R$ 10.463.

Carrinho-bar Zina está pela metade do preço Crédito: Stampa/Divulgação

Carrinho-bar Zina, por Zanini de Zanine

De R$ 8.761 por R$ 4.380.

Com um design diferenciado, a cadeira está com quase 50% de desconto Crédito: Stampa/Divulgação

Cadeira Orelha

De R$ 8.122 por R$ 4.873.

A promoção da poltrona chega a quase R$ 3,5 mil Crédito: Stampa/Divulgação

Poltrona Vogue

De R$ 8.644 por R$ 5.186.

Móveis Conquista

O maior desconto da loja é este móvel que chega a mais de R$ 350 Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

Cadeira Alma com Braço

De R$ 1.750 por R$ 1.399.

Com um desconto de R$ 80, a poltrona está entre as ofertas de começo do ano da loja Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

Poltrona Luna

De R$ 979 por R$ 899.



Dimensões: 87 x 56 x 56 cm.

Com a base diferenciada, a mesa está com desconto de R$ 60 Crédito: Móveis Conquista/Divulgação