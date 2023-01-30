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Casa de cara nova

Lojas de móveis e decoração no ES dão até 70% de desconto em produtos

Marcas apostam em opções de mobiliários para casa e escritório. Os descontos vão se estender até fevereiro ou enquanto durarem os estoques
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

30 jan 2023 às 17:24

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 17:24

Mostra Líder Interiores
As marcas estão apostando na liquidação de móveis destinados às salas de jantar e estar Crédito: Líder Interiores/Divulgação
Lojas e marcas de móveis e decoração localizadas na Grande Vitória estão com promoções e descontos de até 70%, que chegam a mais de R$ 10 mil neste começo de ano, como é o caso da banqueta Easy, da loja Stampa, que está com a campanha "Renove seu design" para quem está querendo comprar, por um preço mais em conta, os desejados móveis assinados por designers, como Jader Almeida, Arthur Casas, Aristeu Pires, Studio Lattoog, Zanini de Zanine e Roberta Banqueri.
Outras lojas, como a Móveis Conquista , Arte Assinada e a Líder Interiores, também trazem peças em promoção como cadeiras e mesas de jantar para receber os amigos em casa, sofás e camas para reformular a decoração do quarto e almofadas e poltronas que complementam o visual da sua casa.
O mobiliário em promoção segue tendências da decoração, como o uso de cores brancas, suaves e neutras, que trazem amplitude, unidade e ajudam a dar uma sensação de frescor na casa, bem como desenhos e linhas ousadas, levando modernidade aos ambientes.

Separamos uma seleção especial de peças que pode ser o empurrão que faltava para quem estava buscando uma peça para complementar o cantinho favorito em casa. As lojas consultadas estão localizadas na Região Metropolitana de Grande Vitória e as promoções devem valer até fevereiro ou enquanto houver as peças em estoque.
Confira os produtos que estão em promoção:

Arte Assinada

Arte Assinada
Conjunto de mesa de jantar com poltronas tem desconto de mais de R$ 6,5 mil Crédito: Arte Assinada/Divulgação
  • Mesa de jantar Leal
  • De R$ 10.226 por R$ 7.669,50.
  • Dimensões: 174 x 74 cm.
  • Poltrona Horus
  • De R$ 2.644 cada por R$ 1.983.
  • Dimensões: 60 cm x 63 cm x 81 cm.
  • Conjunto mesa Leal com seis poltronas
  • De R$ 26.090 por R$ 19.567,50.
Arte Assinada
Promoção de almofadas em algodão para dar aquele toque especial no quarto Crédito: Arte Assinada/Divulgação
  • Almofada laranja em algodão
  • De R$ 220 por R$ 165.
  • Dimensões: 0,50 cm x 0,50 cm.
  • Almofada crua em algodão
  • De R$ 260 por R$ 195.
  • Dimensões: 0,50 x 0,50 cm.
Arte Assinada
A almofada artesanal traz um aspecto mais personalizado à sala de estar Crédito: Arte Assinada/Divulgação
  • Almofada xadrez com aplicação de flor
  • De R$ 280 por R$ 210.
  • Dimensões: 0,50 x 0,50 cm.

Líder Interiores

As promoções vão até 12 de fevereiro de 2023.
Sofá Hug de 4 lugares
O sofá Hug é de quatro lugares e está com desconto de mais de R$ 5,5 mil Crédito: Líder Interiores/Divulgação
  • Sofá Hug de quatro lugares
  • De R$ 15,6 mil por R$ 10.094.
Cama Stole 160
Cama Stole 160 segue a tendência das tonalidades suaves para deixar o espaço mais clean Crédito: Líder Interiores/Divulgação
  • Cama Stole 160
  • De R$ 9,5 mil por R$ 5.880.
  • Cadeira de jantar Drop
  • De R$ 2,4 mil por R$ 1.499.
  • Dimensões: 48 x 56,5 x 82cm.
Cadeira de jantar Drop
As cadeiras brancas dão um toque especial à sala de jantar Crédito: Líder Interiores/Divulgação

Stampa 

Todas as peças da loja estão em promoção até dia 28 de fevereiro.
Stampa
Balanço Pêndulo Tidelli tem desconto de mais de R$ 7,4 mil Crédito: Stampa/Divulgação
  • Balanço Pêndulo Tidelli 
  • De R$ 12.417 por R$ 4.966,80.
Stampa
O desconto da banqueta Easy é de mais de R$ 10 mil Crédito: Stampa/Divulgação
  • Banqueta Easy 
  • De R$ 14.506 por R$ 4.351.
Stampa
Aparador Zina está com mais R$ 5,6 mil de desconto Crédito: Stampa/Divulgação
  • Aparador Zina  
  • De R$ 14.212 por R$ 8.527. 
Stampa
Este móvel está com 40% de desconto na loja Crédito: Stampa/Divulgação
  • Móvel Bar Ladrilho 
  • De R$ 17.439 por R$ 10.463.
Stampa
Carrinho-bar Zina está pela metade do preço Crédito: Stampa/Divulgação
  • Carrinho-bar Zina, por Zanini de Zanine
  • De R$ 8.761 por R$ 4.380.
Stampa
Com um design diferenciado, a cadeira está com quase 50% de desconto Crédito: Stampa/Divulgação
  • Cadeira Orelha 
  • De R$ 8.122 por R$ 4.873.
A promoção da poltrona chega a quase R$ 3,5 mil Crédito: Stampa/Divulgação
  • Poltrona Vogue 
  • De R$ 8.644 por R$ 5.186.

Móveis Conquista

Móveis Conquista
O maior desconto da loja é este móvel que chega a mais de R$ 350 Crédito: Móveis Conquista/Divulgação
  • Cadeira Alma com Braço
  • De R$ 1.750 por R$ 1.399.
Móveis Conquista
Com um desconto de R$ 80, a poltrona está entre as ofertas de começo do ano da loja Crédito: Móveis Conquista/Divulgação
  • Poltrona Luna
  • De R$ 979 por R$ 899.
  • Dimensões: 87 x 56 x 56 cm.
Móveis Conquista
Com a base diferenciada, a mesa está com desconto de R$ 60  Crédito: Móveis Conquista/Divulgação
  • Mesa de Canto REF 7333 Cinamomo com Aço Preto
  • De R$ 760 por R$ 699;
  • Dimensões: 60 x 50 cm.

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