Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem sujeira

4 dicas infalíveis para tirar manchas do sofá da sua casa

Especialista ensina como limpar diferentes tipos de tecido e quais materiais são adequados para esse tipo de limpeza

Publicado em 16 de Maio de 2024 às 17:21

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 mai 2024 às 17:21
Imagem Edicase Brasil
Cada tipo de tecido do sofá requer uma limpeza especial para evitar danos Crédito: Rawpixel.com | Shutterstock
Quem nunca derramou uma bebida no sofá? Por mais cuidado que tenhamos, sempre podem acontecer situações chatas envolvendo visitas ou até mesmo crianças. Diante destes imprevistos, é comum bater um misto de desespero e incerteza, que podem levar a erros na hora da limpeza. E ao contrário do que se imagina, passar um pano com água nem sempre é a melhor escolha.
Isto porque cada tipo de tecido possui propriedades distintas, que requerem cuidados específicos. Pensando nisso, o especialista em limpeza de sofás William Volkmann, CEO e fundador da Mr. Sofá (serviço de limpeza de sofás e tapetes), elenca as principais diferenças e cuidados entre os tecidos mais comuns nas casas brasileiras e como limpar cada um! Confira:

1. Dica para limpar sofá de linho

O linho, encontrado em designs mais simples e cores claras , adiciona um toque de elegância ao ambiente. Entre os tipos populares de tecidos, é aquele que costuma sujar com mais facilidade. Por ser mais leve, deve-se evitar utilizar água, uma vez que a água demora a evaporar e pode manchar a superfície.
O recomendado é o uso de álcool, seja aquele de cozinha ou até mesmo álcool em gel (diluído com água), que evapora rapidamente. É importante ainda evitar panos com muito pigmento, pois eles costumam soltar coloração durante o atrito, manchando o tecido.

2. Aprenda a limpar sofá de suede

Ao contrário do anterior, o suede possui cores mais escuras e uma textura distinta, sendo a escolha ideal para sofás de uso constante, em espaços com crianças e animais. Devido a alta resistência, ele não necessita de muita atenção, e a sujeira não aparece facilmente.
Por ser um tecido mais texturizado, é importante tomar cuidado com produtos e alimentos que grudam, como massinhas ou chicletes. A limpeza pode ser feita com um papel toalha, álcool, um pouco de detergente e até mesmo aqueles produtos multiuso, usados na cozinha.

3. Limpe facilmente tecidos de camurça

A camurça se destaca pela textura diferenciada, e compartilha da durabilidade encontrada no suede. Por serem tecidos bem semelhantes, os métodos de limpeza são os mesmos: uso de produtos multiuso, álcool ou detergente diluído. Esse tecido apresenta deformidades, uma vez que sua origem é animal. Sendo assim, a manutenção costuma ser mais constante, exigindo limpezas recorrentes.
Imagem Edicase Brasil
Couro natural pode manchar com mais facilidade, por isso, os sofás de couro sintético são os mais indicados Crédito: Ground Picture | Shutterstock

4. Evite uso de escovas na limpeza de sofás de couro

O couro é conhecido por sua qualidade incontestável, e é recomendo para ambientes costeiros ou úmidos, uma vez que o tecido é resistente à água. Não é necessário se preocupar tanto com líquidos entornados, já que eles dificilmente irão penetrar no material.
No entanto, deve-se evitar o uso de escovas, especialmente aquelas de cerdas grossas, que podem acabar arranhando a superfície e estragando o material. Cabe ressaltar ainda que o couro natural pode manchar com mais facilidade, sendo preferível optar pelo sintético.

Produtos que devem ser evitados ao limpar o sofá

Apesar de cada tipo de tecido possuir suas propriedades específicas, todos compartilham de alguns cuidados especiais. Deve-se sempre evitar o uso de materiais abrasivos, que podem corroer os tecidos. Evite lavar com água corrente, pois pode estragar a madeira que fica no interior do sofá, e tome cuidado com as receitas “milagrosas” da internet.
A maioria destas costuma usar misturas envolvendo sal (bicarbonato de sódio), que em grandes quantidades pode prejudicar o tecido, a madeira e enferrujar as molas no interior do sofá. Aquelas que usam vinagre também precisam ser evitadas, pois elas acabam mantendo o cheiro do vinagre, deixando o sofá com cheiro ruim.

Invista em técnicas profissionais

Caso tenha cometido algum erro na hora da limpeza, nem tudo está perdido. Em vez de tentar consertar por conta própria, é indicado chamar um especialista da área, o mais breve possível (quanto maior a demora, mais chance de a mancha impregnar no tecido). O profissional possui produtos e conhecimentos específicos que podem salvar o seu móvel.
Para prevenir manchas, William Volkmann recomenda sempre realizar a blindagem do tecido por meio de serviços de impermeabilização. A prática não elimina os cuidados que se devem ter na hora de comer ou beber algo nos sofás, mas com certeza ajuda a evitar problemas mais sérios.
Por Victoria Muzi

LEIA MAIS EM HUB IMOBI

Como condomínios podem ajudar a combater a dengue

Refrigerante desentope tubulação? Saiba mitos e verdades sobre encanamentos

Siga essas 10 dicas para garantir o sucesso da sua obra

Como limpar e organizar a casa para as festas de final de ano

10 dicas de decoração para facilitar a hora da faxina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

decoracao Limpeza Sofá Faxina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados